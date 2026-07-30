Barron
Fotomontage: Bischof-Influencer Barron vor X-Logo / picture alliance / Rene Traut Fotografie | Rene Traut; picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Kirsty Wigglesworth

Amerikas Priester-Influencer Apostel des Algorithmus

Nicht mehr nur Kanzel und Gemeinde entscheiden darüber, wer den katholischen Glauben prägt. In den USA übernehmen das zunehmend Podcasts, YouTube und Algorithmen. Zwei Priester-Influencer zeigen, welche Chancen und Risiken darin liegen.

VON LISA DAVIDSON am 4. August 2026 7 min

Lisa Davidson

Autoreninfo

Lisa Davidson ist Journalistin, freie Autorin und Podcast-Host. Sie lebt in der Nähe von Austin, Texas. 

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In der Dickies Arena in Fort Worth, Texas, sonst Schauplatz von Rodeos und Basketballspielen, drängen sich an diesem Abend mehr als 6000 Menschen auf den Rängen. Auf der Bühne steht kein Sänger oder Comedian, sondern ein internetbekannter katholischer Priester aus Minnesota, der vier Gleichnisse Jesu erklärt. Empfangen wird er trotzdem wie ein Popstar. Bischof Michael Olson sieht sich deshalb veranlasst, Mike Schmitz ausdrücklich nicht als Prominenten anzukündigen, sondern als Priester im kirchlichen Auftrag. 

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