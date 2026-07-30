- Apostel des Algorithmus
Nicht mehr nur Kanzel und Gemeinde entscheiden darüber, wer den katholischen Glauben prägt. In den USA übernehmen das zunehmend Podcasts, YouTube und Algorithmen. Zwei Priester-Influencer zeigen, welche Chancen und Risiken darin liegen.
In der Dickies Arena in Fort Worth, Texas, sonst Schauplatz von Rodeos und Basketballspielen, drängen sich an diesem Abend mehr als 6000 Menschen auf den Rängen. Auf der Bühne steht kein Sänger oder Comedian, sondern ein internetbekannter katholischer Priester aus Minnesota, der vier Gleichnisse Jesu erklärt. Empfangen wird er trotzdem wie ein Popstar. Bischof Michael Olson sieht sich deshalb veranlasst, Mike Schmitz ausdrücklich nicht als Prominenten anzukündigen, sondern als Priester im kirchlichen Auftrag.
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