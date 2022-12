So erreichen Sie Eva C. Schweitzer:

Eva C. Schweitzer arbeitet als freie Journalistin für verschiedene Zeitungen in New York und Berlin. Ihr neuestes Buch ist „ Links blinken, Rechts abbiegen “.

Vor dem Plaza Hotel in New York, direkt am Central Park, steht Gilad Erdan, Israels oberster Diplomat für die Vereinten Nationen, gleich neben dem New Yorker Bürgermeister Eric Adams. Am Sonntagabend hat Hanukkah angefangen, das jüdische Lichterfest, und vor dem Plaza wird die erste Kerze der größten Menora der Welt angezündet. „Heute, in einer Zeit, da der Antisemitismus ansteigt, kämpfen wir wieder gegen die Dunkelheit und für unsere Religion und Kultur“, sagt Erdan.

Der Botschafter hat durchaus Grund zur Sorge: Die Zahl der antisemitischen Angriffe in Amerika hat ein Allzeit-Hoch erreicht. Die Anti-Defamation League weiß von 2717 antisemitischen Vorfällen im Jahr 2021 – 34 Prozent mehr als im Vorjahr und weit mehr als jemals zuvor. Die Zahl der Attacken im Jahr 2015, die der ADL gemeldet wurden, lag bei „nur“ 942. Das schließt Beschimpfungen und Hasspropaganda auf Social Media ein, aber auch Vandalismus, Hakenkreuzschmierereien und physische Angriffe auf Juden.