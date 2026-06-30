- Keiner blickt mehr durch
Zwischen Waffenstillständen und neuen Luftangriffen wächst in Washington die Verwirrung. Selbst republikanische Senatoren stellen inzwischen dieselbe Frage wie Millionen Amerikaner: Was versucht Amerika im Iran noch zu erreichen?
Bill Cassidy hatte die Faxen dicke. Der Senator aus Louisiana, der seine parteiinterne Vorwahl nach Trumps Einmischung verloren hatte und den Senat im Januar verlässt, hat nichts mehr zu verlieren. Als Donald Trump die republikanischen Senatoren am vergangenen Mittwoch zu einem Mittagessen ins Kapitol lud und hinter verschlossenen Türen fragte, warum überhaupt jemand für eine Beschränkung seiner Kriegsvollmachten stimmen würde, verlor Cassidy die Beherrschung, wie er später selbst einräumte.
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