Aber spulen wir an den Anfang zurück. Am 16. Oktober des vergangenen Jahres wurde der französische Geschichtslehrer Samuel Paty von einem jungen Tschetschenen brutal ermordet, weil er Mohammed-Karikaturen des Satiremagazins Charlie Hebdo im Unterricht gezeigt hatte. Die New York Times – die aus Rücksicht auf die Gefühle ihrer Leser keine Karikaturen mehr bringt – titelte spontan: „Die französische Polizei schießt und tötet einen Mann nach einer tödlichen Messerattacke in der Straße.“ Das klang schon fast nach einem jener polizeilichen Schnellschüsse, wie sie in den USA vorkommen. Dass Paty enthauptet worden war, mussten die Leser dem Wort „Messerattacke“ entnehmen.