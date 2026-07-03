- „Amerikaner leben heute in getrennten ideologischen Räumen“
Heute feiern die USA den 250. Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung. Daniel Benjamin, Präsident der American Academy in Berlin, über das Gedenken in einem geteilten Land und die brennende Frage, wie es mit der aufgewühlten Gesellschaft in Zukunft weitergehen kann.
Daniel Benjamin ist Präsident der American Academy in Berlin. Von 2009 bis 2012 war er als Sonderbotschafter und Koordinator für Terrorismusbekämpfung im US-Außenministerium tätig. Er war Senior Fellow für Außenpolitik und Direktor des Center on the United States and Europe an der Brookings Institution. In den 1990er Jahren war er mehr als fünf Jahre lang im Stab des Nationalen Sicherheitsrates tätig, wo er zunächst als Redenschreiber für Außenpolitik und Sonderberater von Präsident Bill Clinton fungierte.
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