Was sich die beiden Herren da lieferten, war Wrestling in Anzügen. „Die hässlichste Debatte ever“, notierte der britische Daily Telegraph. Und so war es auch. Das kann man beklagen und als zivilisatorischen Rückschritt betrachten. Aber wer zu Donald Trump in den Ring steigt, der muss wissen, dass dieser Kampf jenseits der Argumente archaisch werden wird, muss wissen, dass die schiere Physis und die Präsenz mindestens so wichtig sind wie die Argumente.