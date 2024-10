TV-Diskussion der Running Mates - Scharfe Debatte ohne Hass und Wut

Die Kandidaten für die Vize-Präsidentschaft haben in ihrer TV-Debatte gezeigt, dass die USA vielleicht nicht so unrettbar gespalten und polarisiert sind, wie es häufig den Anschein hat. Doch am 5. November geht es letztlich nicht um Stellvertreter-Posten.