- Ein Krieg ohne klare Erzählung
Donald Trump wollte Amerika aus endlosen Kriegen heraushalten. Nun führt er selbst einen – ohne klare Ziele, erkennbare Strategie und Rückhalt im eigenen Land. Das sorgt für Nervosität auch im eigenen Lager.
Donald Trump kommuniziert in Großbuchstaben. Das ist keine Eigenheit, sondern eine Haltung. „VERY GOOD AND PRODUCTIVE TALKS WITH IRAN“, verkündet er auf X, kurz bevor er angedrohte Angriffe auf iranische Kraftwerke um wenige Tage verschiebt. Iran dementiert umgehend. Trumps Gesandte Steve Witkoff und Jared Kushner sollen über Ägypten, Pakistan und die Türkei in indirektem Kontakt mit Teheran gestanden haben – das Außenministerium dort räumt immerhin ein, man habe „Punkte erhalten, die nun geprüft werden“. Was genau verhandelt wird, weiß niemand. Ob überhaupt verhandelt wird, ebenfalls nicht.
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