„I won’t let people die in the streets“, betonte Donald Trump seinerzeit in einer hitzigen Auseinandersetzung über das amerikanische Gesundheitssystem mit dem texanischen Senator und Marktfundamentalisten Ted Cruz während einer TV-Debatte anlässlich der Vorwahlen der Republikaner zur Präsidentschaftswahl 2016. Mit diesem Satz und mit seiner ablehnenden Haltung gegenüber den Freihandelsabkommen der letzten Dekaden, dem globalen Interventionismus der USA inklusive der vielen Kriege in Nahost sowie seiner Entschiedenheit, dem Immigrationschaos an der mexikanischen Grenze ein Ende zu setzen – alles verpackt in den prägnanten Slogan „America First“ –, setzte Trump sich deutlich vom Konsens des republikanischen Parteiestablishments ab. Dies brachte ihm schließlich die Parteikandidatur und danach den Einzug in das Weiße Haus ein.

Amerika befindet sich zurzeit wieder im Wahlkampf. Am 8. November finden die Zwischenwahlen statt, bei denen ein Drittel des Senats und das komplette Abgeordnetenhaus in Washington gewählt wird. Für die republikanischen Amtsanwärter war es während der sogenannten Vorwahlen opportun, sich als „America First“-Republikaner zu bezeichnen, um die Sympathien der eigenen Wähler zu gewinnen, deren überwiegender Mehrheit nichts ferner liegt als eine Rückkehr zur vorherigen Bush-Cheney-Partei.