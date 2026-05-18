Abschiebungen USA
Auch dieses Lagerhaus in Arizona soll zum Abschiebezentrum werden / picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Ross D. Franklin

US-Infrastruktur für Massendeportationen Amazon Prime für Abschiebungen

Die Trump-Regierung kauft leerstehende Lagerhallen und baut sie zu Massenabschiebelagern um. Was als Provisorium begann, soll nun zur dauerhaften Infrastruktur werden. Hinterlässt Trump damit ein Erbe, das seine Amtszeit überdauert?

VON LISA DAVIDSON am 20. Mai 2026 7 min

Lisa Davidson

Autoreninfo

Lisa Davidson ist Journalistin, freie Autorin und Podcast-Host. Sie lebt in der Nähe von Austin, Texas. 

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Von außen gleichen sie der Gegenwart des Onlinehandels: endlose graue Lagerhallen an Stadträndern, riesige Betonflächen, Dutzende Verladerampen, Zufahrten für Lastwagen. Orte, die gebaut wurden für Pakete, Möbeltransporte und Lieferketten. Nun sollen dort Menschen untergebracht werden.

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Markus Michaelis | Mi., 20. Mai 2026 - 15:47

Das europäische Mittelalter basierte auf persönlichen Netzwerken von Adelsfamilien + Kirche als institutionalisierte zweite Säule. Die Grenze der Reichsgröße war erreicht, wenn die führenden Köpfe der 10 führenden Adelsfamilien das Netzwerk nicht mehr überblicken konnten.

Mit der Institutionalisierung durch Fortschritt und Absolutismus (ein Chef+Staat, keine persönlichen Netzwerke) wurde dann der Adel überflüssig, er war nur noch "nutzloses Beiwerk". Diese neuen Strukturen (zentraler, absolutistischer Staat) waren durch Volk, Staat, Institutionen geprägt. Der König war Chef von Volk und Staat. Diese Stelle war unabhängig von seiner Person+persönlichem Netzwerk was etwas später nahtlos in die bisherigen meist völkisch definierten Republiken überging. Der Übergang zog sich über ein paar Jahrhunderte, war aber letztlich unvermeidbar - das alte, auf persönlichen Beziehungen basierende Adelssystem des Hochmittelalters wäre auf keine Weise (außer in lokalen Nischen) rettbar gewesen.

Markus Michaelis | Mi., 20. Mai 2026 - 15:55

Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit befinden wir uns heute wieder in einem grundsätzlicheren Umbruch.

Wieder hat sich durch technischen Fortschritt, demografische Entwicklungen und den Lauf der Zeit alles so verschoben, dass alte Strukturen (volksbasierte Republiken ?) nicht mehr richtig tragen. Es gibt zuviele Vernetzungen raus aus diesen Teilsystemen. Wie die Chefs im Mittelalter, denen die persönlichen Netzwerke zu groß wurden, passen die vielen Entwicklungen heute nicht mehr in die Köpfe der Wähler, so dass die keinen gemeinsamen Diskurs- und Erfahrungsraum mehr haben. Es gibt viele Strömungen, warum die alten Systeme wahrscheinlich so nicht weiter funktionieren werden.

Massenzuwanderungen sind Realität. Es wird aber nicht das alte System einfach weiterlaufen, jetzt eben mit allen Menschen. Es wird sich irgendwas Neues rausbilden. Im Übergang werden zu Massenimmigration auch Massenabschiebungseinrichtungen gehören. Das scheint erstmal normal, aber ein Übergang? Nur wohin?

Herr Michaelis, aber wird Ihnen bei den Beschreibungen im Text nicht auch SCHLECHT?
Das wirkt "technokratisch" auf mich.
War das nicht einer der Punkte bei dem "effizienten" Völkermord an europäischen Juden durch die Nationalsozialisten?
Ich kann ja verstehen, dass die USA ihre Rechtshoheit auf ihrem Gebiet durchsetzen wollen, würde ihnen von solchen Methoden aber DRINGEND abraten.
Nun gibt es in den USA wohl keinerlei Versorgung für "Illegale"?
Man könnte deren Überlebensfindigkeit respektieren und immer mal wieder prüfen vor der Geschichte der USA als Einwanderungsland/Siedlungsgebiet, will sagen flexibel und situativ?
In Europa kann man an Versorgung für Legale ansetzen, sollte aber jede "Kriminalisierung" "Illegaler" vermeiden, durch auch antizipierende Massnahmen.
Danke für diesen verstörenden Bericht, Frau Davidson.
Die Amis stehen auf.
Respekt

Es ist gut solche Entwicklungen durch Journalismus kritisch zu begleiten. Man sollte Menschen nicht kriminalisieren, der Rechtsstaat und Umweltauflagen sollten eingehalten werden, technisch sollten Projekte solide sein, etwa bei der Wasserversorgung. Solche großen politischen Entwicklungen sollten nie durch persönliche Profitinteressen mit getrieben werden. Es ist sehr gut all das kritisch zu begleiten.

Auch klar scheint mir allerdings, dass für die größeren Fragen der Gesellschaft der Rahmen viel größer ist als Rechtsstaat, technisch professionell, Anstand und nicht durch private Profite getrieben. Zum einen werden solche Bedingungen nie genau eingehalten, nicht von Migranten, von niemandem. Der größere Punkt aber ist, dass wenn wir wissen, dass wir irgendwoanders hin müssen (als Gesellschaft), weil das Alte nicht mehr trägt, wir uns zwar darauf einigen, dass wir Straßen nehmen sollten (weil der Acker zu mühsam ist), die wichtigere Frage aber ist: wohin soll die Reise gehen?

Vielleicht noch ergänzt: in etwa genauso wichtig wie die Frage, wohin denn die Reise gehen soll, und damit eng verbunden, ist die Frage: wer möchte denn zusammen reisen, wer eher nicht, und welchen anderen Gruppen sollte man das gemeinsame Reisen verbieten? Das scheinen mir relevante Fragen, die allerdings so relevant sind, dass man sie lieber nicht direkt beantwortet, sondern mehr versucht Detailfragen zu diskutieren, um die großen Dinge sich dann kontingent entwickeln zu lassen. Die Dinge sind dann eben so, nehmen ihren Lauf.

soistes | Mi., 20. Mai 2026 - 16:05

Ob das das zukünftige Geschäftsmodell von Amazon wird? Weil Logistikspezialist ist diese Firma. Und weil Sie auch nachhaltig mit ehemaligen Kunden zusammen arbeitet, selbst wenn diese keine Accounts mehr haben.

Weil auch dann hat man noch Zugriff auf deren Kontendaten um Kleinstbeträge abzubuchen. Ironie off. Ja sowas gibt es tatsächlich nur bei Amazon.

Wäre doch auch was für dieses konkrete Geschäftsmodell. Aber die Menschenrechtsorganisationen werden das bestimmt verhindern, wie bei uns. Schade eigentlich. Wie kann hier die KI behilflich sein? Hier kann man diese richtig schön groß denken. Think Big & you will be rich, so wie Donald Duck

Markus Michaelis | Mi., 20. Mai 2026 - 16:05

Eine der großen Tendenzen ist, dass (auch wenn man das Wort Demokratie viel in den Mund nimmt), man politische System versucht weniger demokratisch zu denken, als von Werten, Verfassungen, Haltung her definiert. Das könnte theoretisch beliebige Menschenmassen integrieren. Es braucht keinen gemeinsamen Diskursraum, weil die grundsätzlichen Dinge nicht zu diskutieren sind. Die sind durch Bibel, Koran oder eben Verfassungen, Menschenrechte + Institutionen, die das tagesaktuell auslegen vorgegeben. Das ist ein Ansatz, aber ich glaube, dass er doch mehr westlich ist, d.h. global zu klein und auch nicht richtig funktioniert.

Ich denke, was kommt, ist eher recht offen. In den Phasen der Neuorientierung, die vielleicht Generationen dauern, werden Migration wie Abschiebung normal sein, bis wieder etwas klarer ist, wer nach welchen Regeln wozu gehört und wozu nicht.

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