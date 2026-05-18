US-Infrastruktur für Massendeportationen - Amazon Prime für Abschiebungen

Die Trump-Regierung kauft leerstehende Lagerhallen und baut sie zu Massenabschiebelagern um. Was als Provisorium begann, soll nun zur dauerhaften Infrastruktur werden. Hinterlässt Trump damit ein Erbe, das seine Amtszeit überdauert?