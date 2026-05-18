- Amazon Prime für Abschiebungen
Die Trump-Regierung kauft leerstehende Lagerhallen und baut sie zu Massenabschiebelagern um. Was als Provisorium begann, soll nun zur dauerhaften Infrastruktur werden. Hinterlässt Trump damit ein Erbe, das seine Amtszeit überdauert?
Von außen gleichen sie der Gegenwart des Onlinehandels: endlose graue Lagerhallen an Stadträndern, riesige Betonflächen, Dutzende Verladerampen, Zufahrten für Lastwagen. Orte, die gebaut wurden für Pakete, Möbeltransporte und Lieferketten. Nun sollen dort Menschen untergebracht werden.
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