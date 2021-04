Stephan Bierling lehrt Internationale Politik an der Universität Regensburg. Soeben erschien von ihm „America First – Donald Trump im Weißen Haus“ (C. H. Beck).

Es gibt typische Karrierewege von Spitzenbeamten: Klassensprecher, Jurastudium, Parteimitgliedschaft, Hochkämpfen. Und es gibt den Karriereweg von Avril Haines, der Geheimdienstchefin der USA.

Dass sie seit dem 20. Januar 2021 als erste Frau überhaupt die 16 Auslandsdienste von CIA bis NSA leitet, ist noch der langweiligste Fakt. 1969 geboren, packt sie gleich mehrere Leben in ihre ersten 30 Jahre. Seit sie zwölf ist, kümmert sich Haines fast Vollzeit um ihre schwer lungenkranke Mutter. Wegen der Arztkosten kann sich die Familie die Wohnung in New York bald nicht mehr leisten und muss bei Verwandten und Freunden unterkommen. Den Tod ihrer Mutter 1985 bewältigt Haines auf ihre Art: Nach der High School geht sie an Japans Elite-Judo-Akademie und erwirbt den braunen Gürtel, den höchsten Grad für Judo-Schüler.

Stoff für mehrere Leben

1988 beginnt Haines, Theoretische Physik zu studieren – ohne je einen Physikkurs in der Schule belegt zu haben. Daneben jobbt sie als Automechanikerin. Im zweiten Studienjahr wird sie angefahren, als sie mit dem Rad unterwegs ist. Haines wäre nicht Haines, therapierte sie ihre schwere Verletzung nicht durch ein neues Abenteuer: Sie nimmt Flugstunden, zusammen mit ihrem Ausbilder richtet sie eine alte Cessna her, um nonstop von Maine nach Europa zu fliegen. Über dem Nordatlantik vereist erst der eine Motor, dann der andere; im Gleitflug im Nebel schaffen es die beiden gerade noch auf eine isolierte Piste im äußersten Neufundland. Nach Europa kommen sie nie, doch die Nahtoderfahrung schweißt sie zusammen: Haines und ihr Fluglehrer werden ein Paar.

Die feste Beziehung und ihre Promotionspläne lassen Avril Haines nicht konventioneller werden. Eine Überraschung hält sie noch parat, bevor sie auf eine Regierungslaufbahn einschwenkt. 1992 erfahren Haines und ihr Partner von der Versteigerung einer alten Bar, die die Polizei bei einer Drogenrazzia in einer üblen Ecke Baltimores beschlagnahmt hat. Die beiden verkaufen ihre Cessna, übernehmen den Laden und wandeln ihn in eine Buchhandlung mit Café um.