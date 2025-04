Rhetorisch besonders hervor tat sich im Chor der Entrüsteten der ehemalige Außenminister Sigmar Gabriel. „Die USA machen sich damit zum Interessenvertreter Russlands. Das Ganze dient nur dazu, dass sich die US-Regierung unter Trump so schnell wie möglich aus dem Staub machen und aus der Verantwortung stehlen können“, so Gabriel. Und als ob das nicht schon deutlich genug wäre, übte sich Gabriel zudem in der in Deutschland so beliebten Disziplin des historischen Vergleichs. „Der Versailler Vertrag scheint das Vorbild dieses ‚Deals‘ zu sein“, so der SPD-Politiker. In dieselbe Kerbe schlug Jürgen Hardt (CDU), außenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion, der von einem „Diktatfrieden“ sprach.