Gregor Baszak ist freier Journalist und lebt in Chicago. Er publizierte unter anderem in The American Conservative, Makroskop und UnHerd.

Es ist der 20. Januar, Donald Trumps Amtseinführung. Vermummte Randalierer werfen in der Hauptstadt Washington, D.C. mit Betonbrocken und Ziegelsteinen auf die Polizei, eine Limousine wird in Brand gesetzt, es kommt zu Rangeleien mit MAGA-Unterstützern, am Ende werden über 200 Menschen festgenommen. Einen Tag später nehmen fast eine halbe Million Menschen am sogenannten Women’s March in den Straßen von Washington teil – etwa dreimal so viele, wie zu Trumps Amtseinführung gekommen waren, die Stadt ein Meer aus pinken „Pussy Hats“. In den Korridoren des Kongresses wird schon vom Impeachment gegen Trump geflüstert. Der neue Präsident hat es mit einer selbsternannten „Resistance“ zu tun – und die ist groß.

Das war 2017. Als im vergangenen November das offizielle Instagram-Konto des Women’s March zu einer erneuten Demonstration gegen Trumps zweite Amtseinführung aufruft, regnet es hämische Kommentare. „Nein, ich bin erschöpft“, schreibt eine Nutzerin, „aber habt viel Spaß.“ Die Demokratische Partei wirke „führungslos, steuerlos und gespalten“, heißt es in der New York Times. Einen naheliegenden Kandidaten für den nächsten Präsidentschaftswahlkampf gibt es noch nicht, und die Parteispitze ist fürchterlich überaltert.