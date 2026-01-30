Die USS Abraham Lincoln bei Sonnenuntergang
Die USS Abraham Lincoln bei Sonnenuntergang / picture alliance / ZUMAPRESS.com | U.S. Navy

US-Aufmarsch gegen Iran „Das Risiko einer regionalen Eskalation ist erheblich“

Die USA drohen dem Iran offen mit militärischer Gewalt – und diesmal könnte es ernst werden. Nahost-Experte Guido Steinberg erläutert, weshalb Trump sich selbst unter Zugzwang gesetzt hat, warum Teheran kaum nachgeben kann und welche Szenarien jetzt realistisch sind.

INTERVIEW MIT GUIDO STEINBERG am 30. Januar 2026

Clemens Traub

Clemens Traub ist Cicero-Redakteur.

Guido Steinberg ist Islamwissenschaftler und Historiker. Als Fachreferent war er von 2002 bis 2005 für Terrorismusbekämpfung im Bundeskanzleramt tätig, bis er anschließend zur Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) wechselte.

