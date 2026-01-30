US-Aufmarsch gegen Iran - „Das Risiko einer regionalen Eskalation ist erheblich“

Die USA drohen dem Iran offen mit militärischer Gewalt – und diesmal könnte es ernst werden. Nahost-Experte Guido Steinberg erläutert, weshalb Trump sich selbst unter Zugzwang gesetzt hat, warum Teheran kaum nachgeben kann und welche Szenarien jetzt realistisch sind.