George Friedman, Jahrgang 1949, ist einer der bekanntesten geopolitischen Analysten der Vereinigten Staaten. Er leitet die von ihm gegründete Denkfabrik Geopolitical Futures und ist Autor zahlreicher Bücher. Zuletzt erschien „Der Sturm vor der Ruhe: Amerikas Spaltung, die heraufziehende Krise und der folgende Triumph“ im Plassen-Verlag.

In den letzten Wochen habe ich mich auf zwei Punkte konzentriert. Erstens: Die Vereinigten Staaten reduzieren ihr Engagement in der östlichen Hemisphäre und verstärken ihr Engagement in der westlichen Hemisphäre. Ich stützte mich dabei auf die neue geopolitische Realität, die durch die neue nationale Sicherheitsstrategie der USA bestätigt wurde. Zweitens habe ich argumentiert, dass der massive Aufbau von US-Militärkräften in der Karibik über das für den Umgang mit Venezuela erforderliche Maß hinausgeht und letztlich auf Kuba abzielt, wobei all dies die erste Phase der neuen US-Strategie darstellt.

Die Stationierungen in der Karibik waren der erste Schritt. Der zweite Schritt erfolgte am frühen Samstagmorgen mit dem Angriff der USA auf Venezuela und der Gefangennahme von Präsident Nicolás Maduro und seiner Frau. In einer anschließenden Pressekonferenz kündigte Präsident Donald Trump an, dass die Vereinigten Staaten Venezuela für einen unbestimmten Zeitraum regieren, die venezolanische Wirtschaft, insbesondere die Ölindustrie, neu organisieren und Venezuela zu einem reichen Land machen würden – was es, wie ich hinzufügen möchte, vor Hugo Chávez, einem Linken, der 1999 die Macht übernahm, bis zu einem gewissen Grad auch war. Genauer gesagt war es viel reicher als heute.

Auf die Frage eines Reporters zu Kuba antwortete Trump außerdem: „Ich denke, Kuba wird etwas sein, worüber wir am Ende sprechen werden, denn Kuba ist derzeit ein gescheiterter Staat, ein sehr gescheiterter Staat. … Es ist insofern sehr ähnlich [wie der Fall Venezuela], als wir den Menschen in Kuba helfen wollen, aber wir wollen auch den Menschen helfen, die aus Kuba vertrieben wurden und in diesem Land leben.“ Außenminister Marco Rubio fügte hinzu: „Wenn ich in Havanna leben und in der Regierung sein würde, wäre ich zumindest ein wenig besorgt.“ Später sagte er, die kubanische Regierung sei „ein riesiges Problem“ und „in großen Schwierigkeiten“.

Kuba als historischer Fixpunkt amerikanischer Machtpolitik

Eine Fokussierung der USA auf die westliche Hemisphäre würde zwangsläufig Kuba als Priorität mit einbeziehen. Ende des 19. Jahrhunderts, als die Vorherrschaft der USA in Nordamerika gesichert war und ihre Macht rapide zunahm, waren sie in der Lage, den Horizont nach potenziellen Bedrohungen abzusuchen. Teilweise um die spanische Kolonialherrschaft in der Karibik und im Pazifik zu beenden, führten sie 1898 Krieg gegen Spanien. Der Konflikt war geprägt von Teddy Roosevelts berühmtem Angriff mit seinen Rough Riders auf den San Juan Hill. Der Hügel befand sich in Kuba.

Kuba tauchte am 1. Januar 1959 wieder auf Washingtons Radar auf, als Fidel Castro die Macht auf der Insel übernahm. Castros kommunistisches Regime verbündete sich mit der Sowjetunion, die kubanische Operationen zur Unterstützung marxistischer Aufstände in Mittel- und Südamerika unterstützte. Aber Castros Kuba stellte aufgrund seiner Nähe zu den USA auch eine direkte Herausforderung für Washington dar.

Auf dem Höhepunkt der Rivalität zwischen den USA und der Sowjetunion war es das Konzept der gegenseitig garantierten Zerstörung, das einen Atomkrieg verhinderte: Eine Rakete, die von einem Gebiet aus auf das andere abgefeuert wurde, würde rechtzeitig vor dem Aufprall entdeckt werden, um einen Vergeltungsschlag zu ermöglichen. Als die Sowjets jedoch Atomwaffen nach Kuba verlegten, erlangten sie die theoretische Fähigkeit, mit genügend Raketen die USA zu zerstören, bevor diese zurückschlagen konnten, wodurch MAD untergraben wurde. Nie zuvor war die Welt einem Atomkrieg so nahe gekommen.

Ukraine und Kuba: Die Logik geopolitischer Nähe

Was Washington daher am meisten fürchtete, war ein kubanisches Regime, das sich mit einem wichtigen Gegner der USA verbündete. Der Zusammenbruch der Sowjetunion schien diesen Albtraum zu beenden, aber er wurde in gewisser Weise wiederbelebt, als Russland in die Ukraine einmarschierte und 2025 sein Militärabkommen mit Kuba erneuerte. Angesichts der Unterstützung der Ukraine durch US-Waffen wäre eine vernünftige Gegenmaßnahme Russlands, Kuba mit neuen, gefährlicheren – wenn auch nicht nuklearen – Waffen zu beliefern.

In diesem Sinne sind Kuba und die Ukraine aufgrund ihrer Nähe zu den USA beziehungsweise Russland in gewisser Weise geografisch gleichwertig. So wie eine vom Westen bewaffnete Ukraine eine Bedrohung für Russland darstellt, ist ein von Russland bewaffnetes Kuba eine Bedrohung für die USA – nicht im Sinne eines Atomkrieges, sondern weil es mit konventionellen Waffen wichtige Handelswege von der US-Golfküste zum Atlantik und in gewissem Maße auch zum Pazifik blockieren könnte.

Die Spannungen um Kuba haben noch nicht einmal annähernd das Ausmaß des Kalten Krieges erreicht, aber sie sind dennoch ein wichtiges Thema, je nachdem, wie aggressiv Russland vorgeht. Derzeit kontrolliert weder Russland noch ein anderer wichtiger Gegner der USA Kuba. Die erneute Konzentration der USA auf die westliche Hemisphäre soll dafür sorgen, dass dies auch so bleibt.

Während der Pressekonferenz am Samstag zu Venezuela verwiesen sowohl Trump als auch Rubio auf das Interesse und die Besorgnis der USA in Bezug auf Kuba. Der US-Präsident erwähnte auch ausdrücklich die Monroe-Doktrin, die die Vorrangstellung der USA in der westlichen Hemisphäre erklärte. Angesichts dieser Betonung ist der Schritt, einen feindlichen Führer in Venezuela zu stürzen, sinnvoll und könnte eine nützliche Vorstufe für den Umgang mit Kuba sein. Die Ängste, die Trump und Rubio motivieren, sind weder neu noch unbegründet.

