US-Angriff auf Venezuela Die Intervention war notwendig und verhältnismäßig

Der Einsatz der USA in Venezuela und die Festnahme des Diktators Maduro mag völkerrechtswidrig sein. Richtig war die Aktion trotzdem. Denn die Legitimität der US-Militärintervention gegen das venezolanische Regime bemisst sich nicht am Völkerrecht.

VON UWE STEINHOFF am 6. Januar 2026 4 min

Uwe Steinhoff ist Professor am Department of Politics and Public Administration der Universität Hongkong. Zuletzt erschien von ihm das Buch „Freedom, Culture, and the Right to Exclude – On the Permissibility and Necessity of Immigration Restrictions“.

Man stelle sich folgendes Szenario vor: Hitler verzichtet auf das Führen eines Angriffskrieges gegen andere Staaten, hält aber am Plan der Ausrottung der Juden fest und beginnt ihn in diversen Konzentrationslagern umzusetzen. Daraufhin greift der amerikanische Präsident Roosevelt Deutschland an, lässt Hitler von Spezialkräften verhaften und beendet das Naziunterdrückungsregime. Dieses Eingreifen wäre völkerrechtswidrig gewesen, nicht nur, aber auch, weil es damals keine rechtlich bindende Konvention gegen Völkermord gab. Sollte man davon die moralische Bewertung des Eingreifens abhängig machen? Wohl kaum.

Im Prinzip sollten das auch deutsche Grüne und Linke wissen. Die Entführung des Nazischergen Adolf Eichmann aus Argentinien war ein Völkerrechtsbruch, aber die überwältigende Mehrheit der damaligen Linken war keineswegs bereit, sie deswegen zu verurteilen. Der Natoeinsatz im Kosovokrieg war ebenfalls völkerrechtswidrig, wurde aber von Grünen mitgetragen. Die Unabhängige Internationale Kosovo-Kommission kam übrigens zum Schluss, der Einsatz sei „illegal, aber legitim“ gewesen.

Links-grüne Heuchelei

Überhaupt stehen Linksgrüne Rechtsbrüchen aufgeschlossen gegenüber, wenn es um die richtige, natürlich linke Sache geht. Rechtswidrige Angriffe auf die Bewegungsfreiheit von Bürgern durch Klimakleber etwa fanden so manchen prominenten linksgrünen Fürsprecher. Ebenso die massenweise illegale Einreise von Migranten. Vom im linksgrünen Milieu weitverbreiteten Verständnis für linke Attentate gegen vermeintliche oder echte Rechtsextreme ganz zu schweigen.

Wenn jedoch ein rechter Freiheitskämpfer einen linken Diktator absetzt, entdecken Linksgrüne, wie an diversen Kommentaren der letzten Stunden zum Eingreifen der USA in Venezuela zu erkennen, plötzlich die absolut bindende Kraft des Rechts. Schon allein die Rede von einem rechten Freiheitskämpfer dürfte Linken gegen den Strich gehen, meinen sie doch, den Freiheitskampf für sich gepachtet zu haben. Es ist aber wohl eher das Gegenteil der Fall. Linke Politik führt überall zur Einschränkung von Freiheit. Wie in Deutschland, so auch in Venezuela.

Wie dem auch sei, die Theorie des gerechten Krieges setzt Moralität und Legalität keineswegs gleich (was übrigens nicht heißt, dass sie völlig unabhängig voneinander sind). Und wer meint, im oben beschriebenen Szenario wäre der Eingriff des Präsidenten schon allein wegen der Völkerrechtswidrigkeit moralisch illegitim, versteht nicht, was „moralisch legitim“ meint. Ebenso gut könnte man einem davonlaufenden Sklaven moralisch vorhalten, Davonlaufen sei gesetzlich verboten.

Resultate zählen, nicht die Reinheit des Herzens

Es hilft auch nichts zu erklären, Trump sei es nur um das venezolanische Öl gegangen. Erstens ist seinem eigenen Volk billiges Öl zuzuschanzen sicherlich ein staatsmännischerer Akt, als ihm die Atomkraftwerke abzuschalten. Zweitens hat die Theorie des gerechten Krieges zwar in der Tat einst die „richtige Intention“ für ein unverzichtbares Element der Rechtfertigung eines Krieges gesehen, doch gegenwärtige Kriegsethiker sind aus guten Gründen davon abgerückt.

Dies lässt sich auch am Notwehrparagraphen des deutschen Strafrechts illustrieren. Wenn ein Prominenter einen Leibwächter engagiert und ihm für jedes vereitelte Attentat ein Fass Rohöl verspricht, dann wäre die notwendige und proportionale Tötung eines Attentäters auch dann legal (und moralisch zulässig), wenn dem Leibwächter zwar der Prominente egal, aber das versprochene Öl wichtig ist. Der entscheidende Faktor ist allein, dass ein rechtswidriger Angriff vorliegt, tödliche Gegenwehr notwendig und proportional ist und der Bodyguard dies weiß. Seine weiteren Motivationen für sein Einschreiten sind irrelevant. Wenn also im obigen Beispiel Roosevelt den Holocaust nur verhinderte, weil er auf Ölbohrmöglichkeiten in der Nordsee hoffte, täte dies der Legitimität der Holocaustverhinderung keinen Abbruch. Der Charakter eines Täters ist von der Rechtfertigung seiner Tat zu unterscheiden.

Die Intervention war notwendig und verhältnismäßig

Nichtmilitärische Mittel, das Maduro-Regime zu stürzen, haben sich längst als ineffektiv erwiesen. Insofern war das Kriterium des „letzten Mittels“, ein Teil der Proportionalitätskalkulation, erfüllt. Der Eingriff wurde zudem mit bemerkenswerter chirurgischer Präzision durchgeführt, von daher ist davon auszugehen, dass die von dem Krieg verursachten Schäden durch seine positiven Folgen – nicht nur für Venezuela selbst, sondern auch für Nachbarländer und die USA – bei Weitem überwogen werden, was mithin seine Proportionalität verbürgt. Natürlich steht Venezuela vor schwerwiegenden Herausforderungen, aber durch die Beseitigung des Diktators und die glaubwürdige Drohung, mit ähnlich veranlagten Möchtegernnachfolgern in gleicher Weise zu verfahren, ist der Weg zu deren Bewältigung freigemacht.

Dies kann gewiss Jahre dauern, aber das Venezuela in verschiedenen Hinsichten ähnliche Nachbarland Kolumbien hat bewiesen, dass eine lateinamerikanische Demokratie durchaus in der Lage ist, Paramilitärs, Guerrillas und Drogenkartelle – die oft alle drei miteinander und mit diversen politischen Armen verwoben sind – immerhin so weit zurückdrängen kann, dass weitgehender Friede, zunehmende Sicherheit, Freiheit und steigender Wohlstand möglich sind. Das Letzte, was dem entgegenstehen sollte, ist das Völkerrecht.

Jens Böhme | Di., 6. Januar 2026 - 17:24

"Die Entführung des Nazischergen Adolf Eichmann aus Argentinien war ein Völkerrechtsbruch..." - Von einem Professor erwarte ich mehr Intelligenz. Waren die entführten und nach Gaza verschleppten, israelischen Geiseln der Hamas Völkerrechtsbruch? Niemand ist seit über zwei Jahren auf solch abstruse Idee gekommen bzw. hat dementsprechend argumentiert. - "Der Eingriff wurde zudem mit bemerkenswerter chirurgischer Präzision durchgeführt..." - Ich kann mich noch an das Märchen vom "sauberen Krieg" erinnern (Bush-Administration). Kein Mensch glaubte damals solch Palaver. Nun kommt die Kriegsgläubigkeit wieder zurück. Der verkannte Friedensnobelpreisträger Donald Trump und seine Einflüsterer haben außer "chirurgischen Eingriffen" keine Mittel, die geopolitische Situation zu eigenen Gunsten zu lenken. Und das ist erbärmlich, schwach und einfallslos.

Bernhard Homa | Di., 6. Januar 2026 - 17:34

wie sich besonders am ersten und letzten Abs. zeigt:
Abs. 1.: wenn einem zur Begründung sonst nichts einfällt – Hitlervergleiche gehen immer. Als Ausweis intellektuellen Überfliegertums gilt die Reductio ad Hitlerum allerdings seit jeher nicht.
Letzter Abs.: Ausgerechnet Kolumbien als Gegenbeispiel zu bringen: das ist dasjenige Land, dem bzw. dessen Präsidenten der angebliche "Freiheitskämpfer" Trump im Zuge der Gefangennahme Maduros gleich auch noch gedroht hat.
Und mehr muss man über die intellektuelle Qualität dieses Artikels dann auch nicht sagen.

Stefan | Di., 6. Januar 2026 - 17:35

Zitat:
"Resultate zählen, nicht die Reinheit des Herzens"
Mal schauen, ob sie das auch noch sagen, wenn Trump sich Grönland abgreift.
Ferner ist ja lediglich Maduro in Venezuela Geschichte, das Regime ist ja noch weiterhin dort vor Ort. 😉

hanno Woitek | Di., 6. Januar 2026 - 18:03

..und Linken sei an zwei Personen dieser Parteien und deren Einstellung zu Recht und Unrecht hier beschrieben.
Benedikt Lux, Grünen Abgeordneter in Berlin freute sich 2020 öffentlich überall darüber, dass die Grünen ganz schnell nach Regierungsübernahme in den diversen Sicherheitsbehörden Behörden des Landes dafür gesorgt haben, dass dort jetzt Personen sitzen, die Augen zwinkernd mit den Straftaten der grünen Umwelt NGOs umgehen und immer betonten, sie täten es für eine gute Sache. Das soll man dann nicht bestrafen. Also Herr Lux plädierte für Straffreiheit für Straftäter, so war er zu verstehen.
und bei Die Linke, der Vorsitzende und Bundestagsabgeordnete Herr v. Aken sagt wörtlich: Linke Straftaten dienen dem Gemeinwohl!!! Ja so wörtlich. Was für ein grünes und linkes Pack sitzt eigentlich in unseren Parlamenten?

Brigitte Miller | Di., 6. Januar 2026 - 18:10

für die Sezierung der linken Doppelmoral.

Olaf Klepel | Di., 6. Januar 2026 - 18:15

Hitler, Linke, Grüne, Bodyguards, Ölfässer - was will der Autor uns eigentlich sagen?

Sunstreet | Di., 6. Januar 2026 - 18:27

Wenn ich den Artikel richtig lese, sind Angriffe auf Länder dann erlaubt, wenn die Richtigen, also die Guten angreifen. Wir legitimieren also nach Moral und wer angreift.
Sehr geehrter Herr Steinhoff, es erschreckt mich immer wieder wie leichtfertig und angepasst Leute wie sie Gewalt rechtfertigen und wie abstrus man vieles ins Gegenteil verkehren kann.

