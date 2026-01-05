US-Angriff auf Venezuela - Imperialismus? Entscheidend ist nicht Maduro – sondern die Doktrin

Dass Nicolás Maduro ein autoritärer sozialistischer Herrscher war, macht die von vielen empfundene Genugtuung über seine Entmachtung verständlich. Politisch zählt jedoch die Frage, welche Regeln und Präzedenzfälle dieses Vorgehen setzt.