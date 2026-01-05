- Imperialismus? Entscheidend ist nicht Maduro – sondern die Doktrin
Dass Nicolás Maduro ein autoritärer sozialistischer Herrscher war, macht die von vielen empfundene Genugtuung über seine Entmachtung verständlich. Politisch zählt jedoch die Frage, welche Regeln und Präzedenzfälle dieses Vorgehen setzt.
US-Präsident Donald Trump hat nach der Militäroperation in Venezuela einen Satz gesagt, der weit über den Einzelfall hinausweist. „Wir werden das Land so lange führen, bis wir einen sicheren, angemessenen und umsichtig organisierten Übergang hinbekommen“, erklärte er bei einer Pressekonferenz in Florida. Auf die Frage nach einer möglichen Eskalation ergänzte er: „Wir haben keine Angst vor einem Einsatz von Bodentruppen.“ Das ist der Moment, an dem aus einer einmaligen Operation eine Doktrin werden kann: Übergang als Begründung, Kontrolle als Instrument, Bodentruppen als Option in der Hinterhand.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.