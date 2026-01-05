Venezuela Protest
Maduro-Unterstützer protestieren in Caracas / picture alliance / Anadolu | Boris Vergara

US-Angriff auf Venezuela Imperialismus? Entscheidend ist nicht Maduro – sondern die Doktrin

Dass Nicolás Maduro ein autoritärer sozialistischer Herrscher war, macht die von vielen empfundene Genugtuung über seine Entmachtung verständlich. Politisch zählt jedoch die Frage, welche Regeln und Präzedenzfälle dieses Vorgehen setzt.

VON FELIX NIKLAS BINDER am 11. Januar 2026 6 min

Felix Binder

Autoreninfo

Felix Niklas Binder hat in Passau Rechtswissenschaften, Geschichte und Politikwissenschaft studiert. Auf dem eigenen Substack schreibt er über politische Philosophie, Liberalismus und die kulturellen Konflikte der Gegenwart.

So erreichen Sie Felix Niklas Binder:

Zur Artikelübersicht

US-Präsident Donald Trump hat nach der Militäroperation in Venezuela einen Satz gesagt, der weit über den Einzelfall hinausweist. „Wir werden das Land so lange führen, bis wir einen sicheren, angemessenen und umsichtig organisierten Übergang hinbekommen“, erklärte er bei einer Pressekonferenz in Florida. Auf die Frage nach einer möglichen Eskalation ergänzte er: „Wir haben keine Angst vor einem Einsatz von Bodentruppen.“ Das ist der Moment, an dem aus einer einmaligen Operation eine Doktrin werden kann: Übergang als Begründung, Kontrolle als Instrument, Bodentruppen als Option in der Hinterhand.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.