Alan McPherson ist Spezialist für die Geschichte der Beziehungen zwischen den USA und Lateinamerika und unterrichtet allgemeine Themen der US-Außenpolitik und Weltgeschichte an der Temple University in Philadelphia. Er hat zwölf Bücher und Dutzende von Artikeln und Kapiteln veröffentlicht und war Fellow an der Harvard University sowie zweimal Fulbright-Stipendiat.

Herr McPherson, bei einer koordinierten Operation greift das US-Militär mehrere Ziele in Venezuela an. Präsident Nicolás Maduro wird von der Eliteeinheit Delta Force festgenommen und außer Landes gebracht. In den USA wird offiziell argumentiert, venezolanische Drogen spielten eine zentrale Rolle für die jüngsten Entscheidungen. Was sind aus Ihrer Sicht die eigentlichen Ziele?

Die Drogenfrage ist eher ein Vorwand als der Kern des Problems. Natürlich gelangen Drogen aus Venezuela in die USA, aber das erklärt nicht die strategische Tiefe der Maßnahmen. Ein zentrales Ziel ist, dass die Trump-Administration – und hier insbesondere Außenminister Marco Rubio – den venezolanischen Sozialismus nicht nur als unpopulär, sondern als grundsätzlich illegitim darstellen und beenden will. Venezuela ist dabei aber nicht isoliert zu betrachten. Für Rubio ist Kuba mindestens ebenso wichtig, vielleicht sogar das eigentliche Hauptziel.

Wenn man Venezuela destabilisiert oder politisch neu ordnet, kann man gleichzeitig die Lieferungen venezolanischen Öls nach Kuba unterbrechen. Das würde das kubanische Regime massiv schwächen. Für Trump wiederum steht ein anderes Interesse im Vordergrund: möglichst viel venezolanisches Öl wieder für amerikanische Unternehmen verfügbar zu machen. Maduro aus dem Weg zu räumen, ist aus dieser Perspektive ein Mittel zum Zweck.

Ein drittes Motiv kommt aus dem sicherheitspolitischen Apparat, insbesondere aus dem Pentagon. Verteidigungsminister Pete Hegseth verfolgt offenbar das Ziel, militärische Stärke in der Karibik zu demonstrieren. Es geht darum zu zeigen, dass die USA bereit sind, ihre militärische Macht einzusetzen – und zwar nicht als letztes Mittel, sondern als bevorzugtes Instrument, anstelle von Diplomatie oder ökonomischem Druck.

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, warum der Kongress offenbar nicht umfassend informiert wurde. Wie erklären Sie diese Entscheidung?

Der Kongress wurde faktisch nicht informiert – zumindest nicht in der Weise, wie es das amerikanische Recht vorsieht. Und das ist kein Versehen, sondern Ausdruck der Art und Weise, wie die Trump-Administration regiert. Sie ignoriert rechtliche Vorgaben, wenn sie politisch hinderlich erscheinen. Nach amerikanischem Recht muss der Kongress vor militärischen Operationen konsultiert werden. Es gibt nur sehr enge Ausnahmen, etwa bei unmittelbarer Bedrohung oder akuter Gefahr. Nichts davon lag hier vor. Insofern handelt es sich um eine klar illegale Operation.

Die Administration wusste sehr genau, warum sie den Kongress außen vor ließ: Selbst mit republikanischer Mehrheit wäre es schwierig geworden, eine Zustimmung zu erhalten. Viele Republikaner misstrauen Trumps Angaben zu Venezuela und hätten sich einer solchen Operation womöglich widersetzt. Also entschied man sich, den institutionellen Weg zu umgehen.

Blicken wir auf Venezuela selbst. Wie würden Sie die aktuelle Lage im Land beschreiben – politisch, sozial und wirtschaftlich?

Politisch herrscht ein enormes Maß an Unsicherheit, wenn nicht Chaos. Die USA haben faktisch eingegriffen, um Maduro aus dem Amt zu drängen oder zumindest zu schwächen, ohne einen klaren Plan für die Zeit danach vorzulegen. Laut Verfassung müsste im Falle eines Machtvakuums zunächst der Vizepräsident übernehmen. Das könnte formal geschehen, aber es ist offensichtlich nicht das, was Washington will.

Sondern?

Die Trump-Administration und Marco Rubio setzen darauf, dass letztlich die Opposition die Macht übernimmt. Doch das birgt erhebliche Risiken. Ein solcher Übergang könnte massive Gewalt auslösen, institutionelle Instabilität verstärken und das Land weiter spalten. Es gibt viele offene Fragen: Wie verhält sich das Militär? Bleibt es loyal, zerfällt es, oder stellt es sich auf die Seite der Opposition? Niemand kann das derzeit seriös beantworten.

Sozial und wirtschaftlich ist Venezuela paradoxerweise etwas stabiler als noch vor einigen Jahren. Die Wirtschaft ist weiterhin schwach, die Inflation hoch, aber der völlige Kollaps wurde vorerst vermieden. Dennoch wollen viele Venezolaner das Land verlassen. Jede neue Welle von Gewalt oder wirtschaftlichem Chaos würde eine neue Migrationsbewegung auslösen – über Kolumbien, durch den Darién-Gap in Panama und letztlich auch in Richtung USA. Ironischerweise wäre das genau das Gegenteil dessen, was Hardliner wie Stephen Miller und die anti-migrantischen Kräfte in den USA erreichen wollen.

Wie realistisch ist es, in den kommenden Wochen oder Monaten eine pro-amerikanische Regierung in Venezuela zu etablieren?

Das ist äußerst unwahrscheinlich. Solange im Land im Wesentlichen dieselben Machteliten aktiv sind, ist eine klar pro-amerikanische Regierung kaum vorstellbar. Die derzeitige politische Klasse ist tief anti-amerikanisch geprägt.

Selbst wenn einzelne Akteure unter Druck geraten und zum Rückzug bereit wären, bleibt ein zentrales Problem bestehen: Ein politischer Übergang würde für viele von ihnen massive Verluste bedeuten – Vermögen, Einfluss, möglicherweise sogar ihr Leben. Unter diesen Bedingungen gibt es wenig Anreiz, freiwillig Platz zu machen. Damit eine pro-amerikanische Regierung entstehen könnte, müssten sehr viele Faktoren gleichzeitig zusammenkommen. Davon sind wir weit entfernt.

Lassen Sie uns den geopolitischen Rahmen erweitern. Welche übergeordnete Strategie verfolgen die USA derzeit in Lateinamerika?

Die kürzlich veröffentlichte Nationale Sicherheitsstrategie ist hier sehr eindeutig. Lateinamerika wird darin als Raum betrachtet, der zwischen konservativen Verbündeten und linken Regierungen aufgeteilt ist. Die USA machen klar, dass sie bereit sind, jedes ihnen zur Verfügung stehende Mittel einzusetzen – einschließlich militärischer Gewalt –, um ihre Interessen durchzusetzen. Das ist ein Signal an alle linken Regierungen der Region. Es bedeutet nicht zwingend, dass die USA überall Regimewechsel betreiben wollen. Niemand rechnet ernsthaft damit, dass Washington etwa in Kolumbien gegen Präsident Petro militärisch vorgeht. Aber die Botschaft ist klar: Wenn nötig, wird militärische Macht eingesetzt, ansonsten wirtschaftlicher Druck.

Das gilt nicht nur für Venezuela, sondern auch für Nicaragua und Kuba. Interessant ist dabei, dass selbst konservative Regierungen in Lateinamerika dieser Entwicklung skeptisch gegenüberstehen. Unabhängig von politischer Ausrichtung teilen viele das Interesse an nationaler Souveränität. Die Vorstellung, dass die USA offen wieder Regierungen stürzen, erzeugt die Angst, selbst das nächste Ziel zu sein. Präsident Milei in Argentinien ist hier eine Ausnahme – offenbar fühlt er sich sicher genug, um diese Logik nicht zu fürchten.

Donald Trump bezeichnet sich selbst gerne als „Präsident des Friedens". Wie passt das mit militärischen Aktionen wie in Venezuela zusammen?

Trump sagt vieles, ohne dass seine Aussagen an konsistente Bedeutungen gebunden wären. Er verbreitet Narrative, die ihm politisch nützen, unabhängig von ihrem Wahrheitsgehalt. Lange haben Medien diese Aussagen behandelt, als müssten sie erst auf ihren Wahrheitsgehalt geprüft werden. Tatsächlich sollte man sie zunächst als falsch betrachten und dann analysieren, wie genau sie falsch sind.

Trump hat auch 2024 behauptet, er werde niemals einen Krieg beginnen – und dennoch hat er militärische Gewalt eingesetzt. Gleichzeitig ist es richtig, dass er keinen neuen Irak oder Afghanistan will. Er scheut langwierige, kostspielige Kriege mit vielen amerikanischen Opfern. Das erklärt, warum gezielte Operationen bevorzugt werden, während ein dauerhafter Truppeneinsatz vermieden wird. Es geht um Kontrolle und Einfluss, nicht um Nation-Building im klassischen Sinne.

Sehen Sie innerhalb der MAGA-Bewegung einen Konflikt zwischen Isolationismus und militärischer Härte?

Ja, diese Spannung ist real. Ein Teil der Bewegung ist stark aggressiv und maskulinistisch geprägt. Für diese Gruppe ist eine militärische Aktion gegen einen vermeintlichen „bösen Akteur" wie Maduro attraktiv. Das passt in ihr Weltbild. Gleichzeitig lehnt ein anderer Teil von MAGA dauerhafte Auslandseinsätze strikt ab. Sobald amerikanische Soldaten stationiert werden, Opfer zu beklagen sind und hohe Kosten entstehen, kippt die Unterstützung. Trump versteht diese Dynamik sehr gut. Deshalb vermeidet er bislang eine dauerhafte militärische Präsenz. Er versucht, beide Seiten der Bewegung gleichzeitig zufriedenzustellen – zumindest vorerst.

Deuten diese Entwicklungen darauf hin, dass auch andere Länder – etwa Kuba oder Iran – künftig mit ähnlichen Maßnahmen rechnen müssen?

Möglich ist das durchaus. Die Trump-Administration hat gezeigt, dass sie besonders bereit ist, militärische Macht auf dem amerikanischen Kontinent einzusetzen. In Bezug auf Kuba könnten erste Anzeichen etwa verstärkte maritime Maßnahmen sein. Beim Iran hingegen glaube ich nicht, dass Trump derzeit an einem umfassenden Krieg interessiert ist. Kriege sind komplex, unberechenbar und politisch riskant.

Trump will handeln, ohne sich langfristig zu binden. Sollte er dennoch in einen größeren Konflikt hineingezogen werden, würde er versuchen, schnell wieder einen Ausweg zu finden. Zumindest im Moment scheint er zu glauben, dass das Ausmaß seiner militärischen Aktionen ausreichend ist.

Sie haben die Nationale Sicherheitsstrategie der USA als klar hegemonial beschrieben. Was lässt sich konkret aus den Entwicklungen in Venezuela über die heutige Weltordnung lernen?

Venezuela ist in vielerlei Hinsicht ein Lehrbeispiel dafür, wie sich die internationale Ordnung verändert. Die Nationale Sicherheitsstrategie der Trump-Administration macht unmissverständlich klar, dass die USA ihren Einflussbereich wieder vollständig dominieren wollen. Wörtlich und inhaltlich ist das eine Wiederbelebung der Monroe-Doktrin. Lateinamerika wird erneut als Raum verstanden, in dem andere Großmächte – und teilweise sogar regionale Akteure – nichts zu suchen haben.

Gleichzeitig bedeutet das aber auch, dass die USA umgekehrt bereit sind, die Einflusszonen anderer Großmächte zu akzeptieren. Russland in Teilen Osteuropas und Zentralasiens, China in Ostasien – solange amerikanische Kerninteressen nicht direkt betroffen sind, wird Washington kaum intervenieren. Das ist eine implizite Anerkennung einer multipolaren Weltordnung. Was damit verloren geht, ist die Idee einer regelbasierten internationalen Ordnung, die für alle gleichermaßen gelten soll. Stattdessen erleben wir eine Rückkehr zu einer Ordnung, in der Macht, Einflusszonen und Abschreckung wieder im Mittelpunkt stehen.

Bedeutet das, dass wir uns tatsächlich in einer Phase befinden, in der Regeln durch Macht ersetzt werden?

Ich habe es als eine Form eines neuen Imperialismus beschrieben, wobei es eigentlich eher eine Rückkehr zu einem sehr alten Imperialismus ist. Es ist ein nackter Imperialismus. Einer, der nicht mehr versucht, hinter den Kulissen zu arbeiten oder lokale Akteure einzubinden. Das ist nicht völlig neu, aber neu ist die Offenheit, mit der es ausgesprochen und praktiziert wird. Früher wurde Machtpolitik zumindest rhetorisch in normative Begriffe gekleidet: Demokratie, Menschenrechte, Stabilität. Diese Sprache tritt zunehmend in den Hintergrund. Was bleibt, ist eine sehr direkte Form der Interessenpolitik.

Es gibt keine altruistische Fassade mehr. Es wird nicht behauptet, dass man Stabilität oder Demokratie bringen will. Es wird nicht einmal so gerahmt, als ginge es darum, Venezolaner vor Drogen, Diktatur oder Gewalt zu schützen. Stattdessen heißt es offen: Das sind Probleme für die Vereinigten Staaten – Drogen, Migration, unliebsame Regierungen – und wir handeln im eigenen Interesse. Dieses offene Bekenntnis zum Selbstinteresse hat man seit etwa hundert Jahren kaum mehr gesehen. In diesem Sinne ist dieser „neue Imperialismus" eigentlich eine Rückkehr zum Imperialismus des 18. und 19. Jahrhunderts, als man nicht vorgab, aus moralischen Gründen zu handeln.

Was bedeutet diese Entwicklung für die Beziehungen zwischen den USA und Europa, insbesondere Westeuropa?

Auch das lässt sich direkt aus der Nationalen Sicherheitsstrategie ableiten. Eines der auffälligsten Elemente dieses Dokuments war die Aussage der Trump-Administration, dass westliche europäische Gesellschaften einen „zivilisatorischen Selbstmord" begehen – vor allem durch Migration und mangelnde Integration.

Migration ist ein zentraler Bestandteil dieser sicherheitspolitischen Logik. Die USA wollen Lateinamerika stärker kontrollieren, um Migration aus der Region zu begrenzen und möglichst viele Menschen davon abzuhalten, in Richtung Norden aufzubrechen. Gleichzeitig wird auf europäischer Ebene Druck aufgebaut, ebenfalls restriktiver zu werden. Dadurch entsteht eine immer größere Kluft zwischen europäischen Regierungen, die an einer regelbasierten internationalen Ordnung festhalten wollen, und den USA, die diese Ordnung offen infrage stellen.

Wenn Europa weiterhin auf internationales Recht, auf offene Gesellschaften und auf multilaterale Institutionen setzt, während die USA primär nach Machtlogik handeln, dann wird es zwangsläufig zu einer Verschiebung der transatlantischen Beziehungen kommen.

Das Gespräch führte Clemens Traub