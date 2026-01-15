Die grönländische Flagge soll am Freitag vor Christiansborg, dem Palast- und Parlamentsgebäude in Kopenhagen wehen: „Um das Recht der Grönländer auf Grönland zu demonstrieren und die dänische Unterstützung angesichts des aktuellen politischen Drucks aus den USA zu zeigen“, heißt es in dem Parlamentsbeschluss. Ein symbolisches Zeichen dafür, dass die Gespräche in Washington zwischen dem dänischen Außenminister Lars Lökke Rasmussen, seiner grönländischen Amtskollegin Vivian Motzfeldt auf der einen Seite sowie US-Vizepräsident JD Vance und US-Außenminister Marco Rubio auf der anderen Seite wenig fruchtbar verliefen.