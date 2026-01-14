Grönland
Blick auf einen Teil der grönländischen Hauptstadt Nuuk / picture alliance/dpa | Steffen Trumpf

US-Ambitionen auf Grönland Die eigentliche Motivation Donald Trumps ist die militärische Kontrolle

Bei den US-Ambitionen auf Grönland geht es um mehr als um Rohstoffe. Es geht vor allem darum, die militärische Übermacht der USA zu sichern. Denn die Insel liegt über den Nordpol genau auf halber Strecke zwischen den USA und Russland.

VON CHRISTIAN HILLER VON GAERTRINGEN am 14. Januar 2026 7 min

Christian Hiller von Gaertringen ist ein deutsch-französischer Journalist, der sich vor allem mit der internationalen Wirtschaft befasst. Nach seinem Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Lumière in Lyon hat er die Georg-von-Holtzbrinck-Schule für Wirtschaftsjournalisten in Düsseldorf absolviert und für verschiedene Medien in Deutschland (FAZ, Die Welt, Wirtschaftswoche) und Frankreich (Le Monde, Le Progrès de Lyon) gearbeitet.

Eine Frage wird derzeit heftig diskutiert: Warum, um Himmels willen, hat US-Präsident Donald Trump ein so großes Interesse an Grönland? Immer wieder werden die immensen Rohstoffvorkommen genannt. In der Tat besitzt Grönland – eine Insel sechsmal so groß wie Deutschland und mit nur rund 56.000 Einwohnern besiedelt – Bodenschätze im Überfluss. 

