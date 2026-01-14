- Die eigentliche Motivation Donald Trumps ist die militärische Kontrolle
Bei den US-Ambitionen auf Grönland geht es um mehr als um Rohstoffe. Es geht vor allem darum, die militärische Übermacht der USA zu sichern. Denn die Insel liegt über den Nordpol genau auf halber Strecke zwischen den USA und Russland.
Eine Frage wird derzeit heftig diskutiert: Warum, um Himmels willen, hat US-Präsident Donald Trump ein so großes Interesse an Grönland? Immer wieder werden die immensen Rohstoffvorkommen genannt. In der Tat besitzt Grönland – eine Insel sechsmal so groß wie Deutschland und mit nur rund 56.000 Einwohnern besiedelt – Bodenschätze im Überfluss.
