Am 19. Dezember 2020, genau drei Jahre vor dem jüngsten bahnbrechenden Urteil des Höchsten Gerichts in Colorado, veröffentlichte Donald Trump einen Tweet, in dem er seine Anhänger einlud, sich am 6. Januar 2021 vor dem Capitol zu versammeln, um gegen die Bestätigung des Wahlergebnisses im US-Kongress zu protestieren. Dieser Tweet, zusammen mit vielen anderen Äußerungen von Trump, wurde als Beweismittel herangezogen, um dessen Teilhabe am Capitol-Aufstand zu belegen.

Ob die verhängnisvollen Ereignisse dieses berüchtigten Tages überhaupt einen Aufstand darstellten, oder wie sie sonst zu definieren wären, ist die eigentliche Crux an der Sache. Es war jedoch bereits im Vorfeld klar, dass die herrschende richterliche Auffassung die Vorgänge vom 6. Januar sehr wohl als einen Aufstand betrachtet, insofern sie darauf abzielten, die friedliche Machtübergabe zu verhindern.