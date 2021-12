Das Urteil ist der bisherige Höhepunkt einer aufsehenerregenden Tat, die sich vor zwei Jahren am helllichten Tag im Kleinen Tiergarten in Berlin-Moabit ereignete und ein politisches Erdbeben auslöste. Bereits sechs Monate nach der Tat sah es der Generalbundesanwalt als erwiesen an, dass der Täter im Auftrag des russischen Geheimdienstes FSB gehandelt habe. Erhärtet wurde der Verdacht unter anderem durch das internationale Recherchenetzwerk Bellingcat und die russische Internetzeitung The Insider. Deren Journalisten fanden heraus, dass es sich bei dem Täter um den FSB-Agenten Vadim Krasikov handeln soll, der im August 2015 unter dem Namen Vadim Sokolov in den Schengenraum einreiste – was der zu lebenslanger Haft verurteilte Täter jedoch bis heute bestreitet. Der behauptet weiterhin, 50 Jahre alt zu sein, Vadim Sokolov zu heißen und von Beruf Bauingenieur zu sein. Doch auch die Ermittler sehen es als erwiesen an, dass es sich bei Sokolov um den FSB-Agenten Krasikov handelt, der bereits 2013 in Moskau einen russischen Geschäftsmann ermordet hat.