Maja T. während der Urteilsverkündung

Urteil in Budapest gegen Hammerbandenmitglied Maja T. Ein Täter, der sich als Opfer fühlt

Ein deutscher Linksextremist steht in Ungarn vor Gericht. Ihm wird vorgeworfen, an blutigen Angriffen auf mutmaßliche Rechtsextremisten beteiligt gewesen zu sein. Nun ist das Urteil gefallen.

4. Februar 2026

Jan Uphoff studiert Politikwissenschaft in Bremen.

Es gibt Kriminalgeschichten, in deren Verlauf man schon einmal den Überblick verlieren kann. Und dann gibt es wiederum solche, die so verwunderlich sind, dass sie ihre ganz eigene Logik entfalten. Erinnern Sie sich noch an Maja T.? Falls nicht, könnte genau darin bereits einer der Fallstricke dieser Geschichte liegen.

Thomas Veit | Mi., 4. Februar 2026 - 18:53

genau so ist es auch - im Grunde ganz einfach... ...

Spezielles Mitleid mit dieser jungen Frau ist nicht angebracht. Sie hat mit dem Leben anderer Menschen gespielt, und zwar vorsätzlich und lange geplant und im Kontext einer Bande (OK).

Dirk Nowotsch | Mi., 4. Februar 2026 - 19:39

Linksextremismus hui, Rechtsextremismus pfui! Tja, wie bei den Brandanschlägen in Berlin und den Aussagen Linker Politiker und Aktivisten dazu. In Ungarn gibt es diesen Bonus nicht! Warum hier, ist nicht zu verstehen! Klar findet das ganze rotgrüne Spektrum, inklusive rotgrüner Staatsglotze und dem Schlossherrn in Berlin, es toll, wenn gegen Rechts Gewalt, Mord und Totschlag ausgeführt wird!? Nüchtern betrachtet ist es einfach nur Terrorismus! Genauso schäbig wie die Taten der NSU, bloß nicht genauso strafbar! Als Bürger und Demokrat nehme ich das mit Verwunderung hin, aber ich muss das nicht gut finden. Politische Gegner mit Gewalt auszuschalten führt nicht zum Ziel, sondern legitimiert Gegengewalt, wenn es nicht konsequent vom Staat verfolgt wird! Der "Staat" wäre gut beraten, um eben auch das Gewaltmonopol durchzusetzen, mit aller Härte gegen ALLE Gewaltverbrecher und Terroristen vor zu gehen! Unterschiede dürfen nicht gemacht werden!

Jens Böhme | Mi., 4. Februar 2026 - 19:42

"Während in Deutschland noch Rechtsmittel geprüft wurden – darunter eine angekündigte Verfassungsbeschwerde –, wurde T. überraschend und kurzfristig an die Republik Ungarn überstellt." - Fällt dem Autor nicht auf, dass dieser beschriebene Vorgang so ziemlich sämtliche Schleusen der Rechtlosigkeit öffnet? Sicherlich muss man dem Gewalttäter keine Träne nachweinen - aber deutsche Staatsbürger in Deutschland obliegen zuerst den deutschen Gesetzen. Eine vorschnelle Nacht-und-Nebelauslieferung nach Ungarn hatte keine Relevanz. Wer weiß, was die nächsten EU-Haftbefehl-Fälle für irre, juristische Entscheidungen zur Folge haben.

Dirk Weller | Mi., 4. Februar 2026 - 20:05

Maja T. einsetzen.
Eine der großen links/grünen Denkerinnen unserer Zeit, Frau Göring-Eckardt, (hüstel hüstel) hat Maja T. sogar im ungarischen Gefängnis besucht.
Auch einige Medien haben mehr oder weniger offen Position FÜR Maja T. bezogen.

Bleibt eine Frage :
Wie hätten sich Medien und Politik verhalten, wenn ein deutscher Rechtsextremist mit exakt der gleichen Anklage in Ungarn vor Gericht stehen würde?

Bernhard Kaiser | Mi., 4. Februar 2026 - 20:15

… mehr sag ich da nicht dazu, gab‘s keinen anderen CICERO Redakteur für dieses ja nicht gerade unwichtige Thema (Linksextremismus bzw. -terrorismus) ?!

Heidemarie Heim | Mi., 4. Februar 2026 - 21:13

"Dann heul doch!"
Wie lange haben seine durch Hammereinsatz zu Krüppeln gewordenen Opfer.Lebenslaenglich für den sch..ss Nazi.Der hat ja schon vorher in Augen dieser linksextremen Mischpoke sein raechtes Gehirn nicht eingeschaltet,also weg damit?Aber keine Sorge,mithilfe der linken Kumpels/innen u.a. der Politik mit Antifa-Mitgliedschaft werden wir er/sie/es schon bald wieder in der Heimat begrüßen!Wäre ja noch schöner, wenn wir so ein Talent im Umgang mit dem Ha...Sorry,ich meinte ausländischen Rechtssystemen ,die nicht annähernd an das unsrige heranreichen, überlassen würden!

Sabine Lehmann | Mi., 4. Februar 2026 - 21:39

Liebe Maja, Augen auf bei der Berufswahl, gilt auch für Terroristen. Wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um und wer versucht, andere Menschen zu töten, darf wohl in jedem Land dieser Erde erwarten dürfen, dass dies strafrechtliche Konsequenzen hat. Schnell noch das Geschlecht wechseln, hilft da wenig, schon gar nicht in Ungarn, ganz im Gegenteil. Ich bin froh, dass diese Person nicht in Deutschland vor Gericht stand, denn mehr als ein paar Sozialstunden und am Ende vielleicht gar noch eine Ehrenurkunde im Schloss Bellevue wäre nicht drin gewesen.

Karl-Heinz Weiß | Mi., 4. Februar 2026 - 22:27

Über den Fall wurde aktuell und recht ausführlich in der Tagesschau berichtet: Bilder von Sympathisanten, "unscharfe Bilder von Überwachungskameras", Interview mit dem Vater. Kein Wort, aufgrund welcher Indizien die Verurteilung erfolgte. Kein Ruhmesblatt für einen ausgewogenen Prozessbericht.

Johannes Hoffmann | Mi., 4. Februar 2026 - 22:44

Wenn der, die, das noch Eier hat, hat er welche und ist ein Kerl. Ein "Mann" ist der eh net.

