- Ein Täter, der sich als Opfer fühlt
Ein deutscher Linksextremist steht in Ungarn vor Gericht. Ihm wird vorgeworfen, an blutigen Angriffen auf mutmaßliche Rechtsextremisten beteiligt gewesen zu sein. Nun ist das Urteil gefallen.
Es gibt Kriminalgeschichten, in deren Verlauf man schon einmal den Überblick verlieren kann. Und dann gibt es wiederum solche, die so verwunderlich sind, dass sie ihre ganz eigene Logik entfalten. Erinnern Sie sich noch an Maja T.? Falls nicht, könnte genau darin bereits einer der Fallstricke dieser Geschichte liegen.
