Urteil in Budapest gegen Hammerbandenmitglied Maja T. - Ein Täter, der sich als Opfer fühlt

Ein deutscher Linksextremist steht in Ungarn vor Gericht. Ihm wird vorgeworfen, an blutigen Angriffen auf mutmaßliche Rechtsextremisten beteiligt gewesen zu sein. Nun ist das Urteil gefallen.