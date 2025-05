Journalismus wirkt. Das Gericht der Europäischen Union, eine Vorinstanz des Europäischen Gerichtshofs, hat heute in Luxemburg entschieden, dass Ursula von der Leyen Textnachrichten herausgeben muss, die sie zwischen Januar 2021 und Mai 2022 mit dem CEO des US-Pharmakonzerns Pfizer, dem damals 59-jährigen griechischen Tierarzt Albert Bourla, ausgetauscht hatte. Der vermutete Inhalt der SMS: die Modalitäten für die beschleunigte Impfstoffbeschaffung der EU-Kommission während der Corona-Pandemie. Bis heute liegen die genauen Umstände und weite Passagen der Beschaffungsverträge im Dunkeln. Angeblich, so hatte die EU-Kommission in Brüssel immer wieder argumentiert, lägen ihr die in Frage stehenden Textnachrichten gar nicht vor.

Die Kommission habe keine plausible Erklärung gegeben, warum sie nicht über die angeforderten Dokumente verfüge, urteilte indes das EU-Gericht am heutigen Mittwoch. Damit wird erstmals der Weg für eine umfassende Aufklärung über die Preise und die Konditionen der damaligen Impfstoffbestellung frei. Zu verdanken ist das u.a. der Hartnäckigkeit der US-Tageszeitung New York Times. Für eine investigative Geschichte zur EU-Impfstoffbeschaffung hatte die unter Federführung ihrer Brüssel-Korrespondentin Matina Stevis Gridneff auf Herausgabe der bis heute geheim gehaltenen Textnachrichten geklagt. Vor einem Zivilgericht in Lüttich schließlich hatte auch noch ein belgischer Staatsbürger eine Zivilklage gegen von der Leyen angestrengt. Die Kommission also geriet unter Druck.

Doch während letztere Klage Anfang dieses Jahres vom Lütticher Gericht zurückgewiesen wurden, hat das EU-Gericht nun gegen die Kommissionspräsidentin entschieden. Dabei liegt der eigentliche Vorgang mehr als vier Jahre zurück. Bereits im April 2021 hatte die New York Times erstmals darüber berichtet, dass Ursula von der Leyen während der heißen Phase der Impfstoffbeschaffung in der Covid-Krise im ständigen Austausch mit Pfizer-CEO Bourla gestanden habe: per Telefon, vor allem aber per SMS. Wochenlang sollen sich die Politikerin und der Geschäftsmann demnach Textnachrichten hin- und hergeschrieben haben – und das, obwohl ein Beschluss der EU-Kommission über die Beschaffung von Covid-19-Impfstoffen ein vollkommen anderes Beschaffungsverfahren vorgesehen hatte.

Kompetenzüberschreitung der Kommission

Doch von der Leyen stand in jenen Wochen unter Druck: Während sich die Regierungen in Washington und London damals bereits unzählige Chargen der begehrten Vakzine gegen das damals neuartige Coronavirus gesichert hatten, kam die EU-Impfstoffbeschaffung nicht in Fahrt. Zwar hatte die EU bereits im Sommer 2020 einen gemeinsamen Lenkungsausschuss für die Beschaffung der später so heiß begehrten Impfstoffe eingerichtet, dessen Erfolgsmeldungen aber blieben unterhalb der Erwartungen.

Also, so die Vermutung, überschritt Ursula von der Leyen ihre Kompetenzen. Doch ihre SMS, welche die Grundlage für den späteren Deal mit Pfizer über insgesamt 1,8 Milliarden Impfdosen im Wert von 35 Milliarden Euro bildeten – dem laut Europäischem Rechnungshof umfangreichsten Vertrag über Covid-19-Impfstoffe –, sind angeblich nicht mehr auffindbar. Für Kritiker gab es für diesen eigenartigen Missstand schon früh lediglich zwei Erklärungsmodelle: Entweder Ursula von der Leyen hatte die Nachrichten bewusst gelöscht oder sie hielt sie vorsätzlich unter Verschluss. Das erste wäre eine Straftat, das zweite ein bewusstes Unterlaufen der Transparenzregeln gewesen.

Brüssel mauert

Im Juli 2023 schließlich stieg auch Cicero in die Recherche um die Impfstoffbeschaffung mit ein. Denn schließlich war zu diesem Zeitpunkt längst offensichtlich, dass etwas faul sein musste an der Sache. Unzählige Stellen hatten zuvor vergeblich versucht, Einblicke in die Dokumente zu bekommen – von der damaligen Bürgerbeauftragten Emily O’Reily bis zum Europäischen Rechnungshof. Und am Ende ermittelte sogar die Europäische Staatsanwaltschaft in Sachen EU-Impfdeal. Bei den deutschen Medien indes herrschte Schweigen. Die Cicero-Titelgeschichte „Unter Verschluss. Europas geheimer Impfdeal mit der Pharma-Industrie“ führte vor zwei Jahren einer breiteren Öffentlichkeit vor Augen, was die EU-Kommission bis heute unter dem Teppich zu kehren scheint: Nicht nur hatte man damals wohl mehr Geld für die Vakzine ausgegeben als nötig, auch die Anzahl der gekauften Dosen überstieg jegliches Maß.

Wie sehr man in Brüssel bis heute bemüht ist, die Details der Impfstoffbeschaffung zu verheimlichen, dass musste jüngst erst wieder der EU-Abgeordnete Friedrich Pürner (parteilos, ehemals BSW) erleben. Als Mitglied des EU-Parlaments verlangte der engagierte Mediziner Einsicht in die elf Verträge zwischen der EU und den damaligen Impfstoffherstellern. Und was er dabei erlebte, das beschrieb Pürner später gegenüber dem Online-Magazin Multipolar als „Hohn für all diejenigen, die Aufklärung und Transparenz der politischen Corona-Maßnahmen fordern“.

Denn nicht nur die Kommission mauerte, es war auch der Gesundheitsausschuss (SANT) des Parlaments, der mit einer skurrilen Erklärung das Vorhaben Pürners zu unterbinden wusste: „In seinen Beziehungen zur Kommission ist der SANT-Ausschuss als Teil des Europäischen Parlaments an den Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit gebunden“, erklärte Ausschussvorsitzende Adam Jarubas von der EVP die Ablehnung, die er Pürner in Sachen Akteneinsicht beschied. „Wie sollen gewählte Abgeordnete ihre Tätigkeit im Ausschuss ernst- und gewissenhaft ausüben können, wenn ihnen noch nicht mal Akteneinsicht gewährt wird?“, so der erboste Ex-BSWler in einer Mitteilung, in der er später sein Unverständnis gegenüber Parlamentskollegen zum Ausdruck brachte, die der Aufgabe der parlamentarischen Kontrolle offensichtlich nicht weiter nachkommen wollten.

Kommt jetzt die Aufklärung?

Das heutige Urteil wirkt da wie ein Segen für all diejenigen, die die Brüsseler Geheimniskrämerei nicht weiter hinnehmen wollen. Immerhin ging es bei den Impfdeals um Milliarden. Geld, das der europäische Steuerzahler für einen Impfstoff ausgeben musste, der am Ende nicht einmal jene Wirkung zeitigte, die man ihm damals andichten wollte. Denn die Frage, wie wirksam die neuartigen Impfstoffe von Pfizer & Co. wirklich waren, ist bis heute nicht wirklich geklärt. Zwar kursieren immer wieder Studien, die von bis zu 1,4 Millionen geretteten Menschenleben in Europa sprechen (so etwa eine Studie der WHO von 2024), für fachkundige Wissenschaftler aber haben derartige Publikationen nur wenig Aussagekraft. Der Mathematiker und Medizinstatistiker Gerd Antes etwa erklärte heute auf Nachfrage von Cicero, dass man bei derartigen Zahlen ein „sehr sumpfiges Gelände“ betrete. „Die Verletzung der Sicherheitsstandards schon bei Einführung der Impfung war atemberaubend“, so Antes. Valide Aussagen über Wirksamkeit und Sicherheit seien somit heute kaum möglich.

Kein Wunder also, dass die EU-Kommission unter Ursula von der Leyen wenig Interesse daran hat, den genauen Hergang der Impfstoffbeschaffung aufzuklären. Emily O’Reily, die Ende 2024 aus dem Amt geschiedene Bürgerbeauftragte der EU, die über Monate hinweg ebenfalls vergeblich versucht hatte, Licht ins Vertragsdunkel zu bringen, formulierte ihre Wut gegenüber von der Leyen und ihrer Kommission in einem Interview mit dem Magazin Politico bei Amtsabtritt mit einem drastischen Bild: Es seien „mächtige Consiglieri“, so die oberste Transparenzbeauftragte Europas in Anspielung auf den Mafia-Klassiker „Der Pate“, die die Kommission leiteten. Kaum zu glauben also, dass es mit der Aufklärung wirklich vorangeht. Denn wie heißt es schon bei Francis Ford Coppola: „Geld ist eine Waffe. Politik ist, zu wissen, wann man abdrückt.“