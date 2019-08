Es war eine perfekte Show, wie man sie bisher nur aus US-Wahlkämpfen kannte. Der Plenarsaal des Europaparlaments in Brüssel hatte sich in ein riesiges Fernsehstudio verwandelt. Auf der Bühne standen die Spitzenkandidaten für die Europawahl und stellten sich den Fragen des ARD-Korrespondenten Markus Preiß. Hinter ihnen prangte in riesigen Lettern das Motto des Abends: „Kandidaten für den Vorsitz der Europäischen Kommission“. Schaut her, ihr dürft den nächsten Kommissionschef wählen, versprach die medienwirksame Inszenierung.

Zwei Monate später ist davon nichts übrig. Das Versprechen hat sich als Anmaßung entpuppt, die öffentliche Inszenierung ist den politischen Hinterzimmern gewichen. Statt Manfred Weber, Frans Timmermans oder Margrethe Vestager – den drei mehr oder weniger anerkannten Spitzenkandidaten – wurde Ursula von der Leyen zur Chefin der EU-Kommission gewählt. Die Staats- und Regierungschefs haben damit die Konsequenz aus der Weigerung – oder war es Unfähigkeit? – des Parlaments gezogen, Mehrheiten zu organisieren und sich auf einen Kandidaten zu einigen.

