Das Politische ist Poetisch. Zumindest bei Ursula von der Leyen: „Be proud“ – „Sei stolz“ – heißt der neue gedichtartige Mehrzeiler der Kommissionspräsidentin, welchen sie am vergangenen Samstag auf dem Kurznachrichtendienst X veröffentlicht hat. Eine Dichtung, die es in sich hat. Vermutlich, weil sie die prosaischen Niederungen des Politischen mit beseeltem Pathos zu umschiffen versteht wie Odysseus weiland die Inseln der Sirenen. Für den Moment einer Prolepse jedenfalls geht es mal nicht um das jüngste Gerichtsurteil in Sachen Pfizer-Deal oder um mögliche neue EU-Sanktionen gegenüber Russland. Auch schwingt in den Versen nicht Europas lückenhafte Migrations- oder Sicherheitspolitik mit. Fürwahr, all das wäre doch kein Grund, um als Europas Muse in vorderster Front und mit stolz geschwollener Brust zu dichten. „Be proud“ bezieht sich auf etwas anderes. „Be proud“ ist etwas wahrlich Großes: Es meint … Moment bitte … Gleich haben wir‘s… Es meint nämlich Folgendes … Ähm …

Wenn man ehrlich ist, dann muss man spätestens an dieser Stelle eingestehen, dass man nicht richtig schlau wird aus Ursula von der Leyens Zeilenbrüchen. Es ist ein Tagebuch im Stotter-Look. Ein erratisches Geschreibsel. Doch bitte lesen Sie selbst: