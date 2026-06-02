Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen / Foto: Steffen Boettcher/Laif

Ursula von der Leyen im Porträt Die Alleinherrscherin

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen führt in Brüssel ein hartes Regiment. Wer sich ihr entgegenstellt, wird früher oder später abgeräumt. Die Kritik wächst – von Ex-Ratspräsident Michel bis zu eigenen Beamten –, doch von der Leyen regiert unnahbarer denn je einfach weiter.

VON ERIC BONSE am 18. Juni 2026 5 min

Autoreninfo

Eric Bonse berichtet seit 2004 aus Brüssel über Europapolitik. Er betreibt auch den EU-Watchblog „Lost in Europe“.

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Es ist still geworden um Ursula von der Leyen, verdächtig still. Obwohl die deutsche Chefin der Europäischen Kommission über mehr Macht verfügt denn je – in ihrer zweiten Amtszeit geht es um nichts Geringeres als die „Wiederbewaffnung“ Europas –, macht sie keine großen Schlagzeilen mehr. Vorbei die Zeiten, da von der Leyen von Skandalen wie der Berateraffäre in Berlin und dem „Pfizergate“ in Brüssel geplagt wurde. Sie muss sich auch nicht mehr mit mächtigen Kommissaren wie Frans Timmer­mans, Margrethe Vestager oder Thierry Breton herumschlagen. Nach der Europawahl 2024 sind ihre Gegenspieler abgetreten.

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Eselsbrücke | Do., 18. Juni 2026 - 11:02

Frau UvdL ist nicht alternativlos. Sie ist das Problem!
Eine Frau, die in Deutschland in jedem Amt, das sie innehatte, versagt hat und aufgrund mächtiger Unterstützer nach oben fiel, ist für Europa nicht akzeptabel. Mit ihrer offen zur Schau getragenen Machtgier, Korruption und Skrupellosigkeit ist sie einer der Sargnägel, warum Europa scheitern wird. Es ist eine Schande, dass sie noch nie rechtlich zur erantwortung gezogen wurde. Man braucht sich wegen solchen Personen nicht über das Erstarken der Extremen und Europagegner zu wundern.

Mohikaner | Do., 18. Juni 2026 - 11:09

... überall versagt, immer weitergereicht, von niemandem gewählt. Unfassbar! Nennt man das nicht das Peter-Prinzip? Allerdings war von ihr die eigentlich finale Stufe der Inkompetenz ja schon sehr früh erreicht worden, und trotzdem ging´s weiter.

Walter Bühler | Do., 18. Juni 2026 - 11:42

... an der Herrschaft der Partei-Funktionäre. Daher sind die einzelnen Regierungen allesamt innenpolitisch schwach und bibbern vor jeder Wahl in ihrem Land.

Das führt aber dazu, dass die EU-Kommission von den Regierungen der Nationalstaaten zu wenig kontrolliert wird.
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Das EU-Parlament ist zum gemütlichen Altersheim verdienter Partei-Funktionäre verkommen. Die wählbaren Kandidaten werden allein unter den Partei-Funktionären ausgekungelt. Daher unternimmt auch im EU-Parlament niemand einen ernsthaften Versuch, die schweren Probleme Europas zu lösen.
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Irgendwann wird man einmal erfahren, warum sich unsere Spitzenpolitiker so seltsam einstimmig der Regierung Selenski unterworfen haben, ohne Rücksicht auf die Interessen ihrer Länder.

Helmut W. Hoffmann | Do., 18. Juni 2026 - 11:56

Seit zwei Jahrzehnten sind in der Europäischen Union die Versager an der Macht: Merkel, von der Leyen, Macron, Merz - die Creme der Unfähigen. Der Bürger kann nur abwarten und Geduld haben, bis diese Spezies von der Bildfläche verschwinden. In absehbarer Zeit ist es so weit und vielleicht, ja vielleicht bekommen wir besseren Ersatz. Meine Hoffnung liegt zunächst auf den Landtagswahlen im Osten unserer Republik und der Partei, die den linksgrünwoken "Eliten" den Garaus macht.

christoph ernst | Do., 18. Juni 2026 - 12:05

bei aller arroganten Impertinenz wesentlich kultivierter.
Frau Stein hätte dazu bemerkt: Eine Merkel-Personalie ist eine Merkel-Personalie ist eine Merkel-Personalie.
Aber die gesamte EU-Spitze erinnert an eine eher ungebildete, sinnfreie und neo-feudale Clique.
Fragt sich nur, wer da endlich den Charles Hennri Sanson gibt.

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