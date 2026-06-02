- Die Alleinherrscherin
EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen führt in Brüssel ein hartes Regiment. Wer sich ihr entgegenstellt, wird früher oder später abgeräumt. Die Kritik wächst – von Ex-Ratspräsident Michel bis zu eigenen Beamten –, doch von der Leyen regiert unnahbarer denn je einfach weiter.
Es ist still geworden um Ursula von der Leyen, verdächtig still. Obwohl die deutsche Chefin der Europäischen Kommission über mehr Macht verfügt denn je – in ihrer zweiten Amtszeit geht es um nichts Geringeres als die „Wiederbewaffnung“ Europas –, macht sie keine großen Schlagzeilen mehr. Vorbei die Zeiten, da von der Leyen von Skandalen wie der Berateraffäre in Berlin und dem „Pfizergate“ in Brüssel geplagt wurde. Sie muss sich auch nicht mehr mit mächtigen Kommissaren wie Frans Timmermans, Margrethe Vestager oder Thierry Breton herumschlagen. Nach der Europawahl 2024 sind ihre Gegenspieler abgetreten.
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