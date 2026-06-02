Ursula von der Leyen im Porträt - Die Alleinherrscherin

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen führt in Brüssel ein hartes Regiment. Wer sich ihr entgegenstellt, wird früher oder später abgeräumt. Die Kritik wächst – von Ex-Ratspräsident Michel bis zu eigenen Beamten –, doch von der Leyen regiert unnahbarer denn je einfach weiter.