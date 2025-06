Heather Mac Donald ist Thomas W. Smith Fellow am konservativen Manhattan Institute und Kolumnistin beim hauseigenen Magazin City Journal. Sie ist die Autorin des New York Times-Bestsellers „The War on Cops“ (2016). Ihre Artikel sind unter anderem in Wall Street Journal, Washington Post, New York Times, Los Angeles Times, The New Republic und The New Criterion erschienen. Ihr aktuelles Buch ist „When Race Trumps Merit: How the Pursuit of Equity Sacrifices Excellence, Destroys Beauty, and Threatens Lives“ (2023).

Frau Mac Donald, in Ihrem aktuellen City Journal-Artikel zu den anhaltenden Unruhen in Los Angeles argumentieren Sie, dass Präsident Trump mit dem Einsatz von Bundeskräften richtig gehandelt habe. Warum?