Seitdem erreichen uns Nachrichten und Bilder aus Kasachstan, die das Ausmaß und auch die Gewalttätigkeit der Proteste erahnen lassen. Brennende Verwaltungshäuser; ausgebrannte Autowracks auf den Straßen; Militärfahrzeuge in den Städten; Sicherheitskräfte, die mit Blendgranaten und Schusswaffen gegen Demonstranten vorgehen. Mehr als 40 Menschen verloren laut Angaben kasachischer Staatsmedien bei den Unruhen bisher ihr Leben. Tausende sollen verletzt worden sein. Wie glaubwürdig diese Zahlen sind, lässt sich jedoch nicht sagen. Zwei Handyvideos aus Almaty, auf denen in einem Saal Tote in Leichensäcken aufbewahrt werden und die unter anderem von dem oppositionellen belarussischen Nachrichtenkanal Nexta veröffentlicht wurden, lassen jedoch das Schlimmste befürchten. Und die Zahl der Toten dürfte steigen. Am heutigen Freitag erteilte der kasachische Präsident Kassym-Jomart Tokajew der Polizei einen Schießbefehl. Die Sicherheitskräfte dürfen nun ohne Vorwarnung von ihren Schusswaffen Gebrauch machen.