Hilal Khashan ist Professor für Politische Wissenschaften an der American University in Beirut und Autor bei Geopolitical Futures .

Der Syrienkonflikt ist weitgehend aus den Schlagzeilen verschwunden, weil die politische Lage im Land festgefahren ist. Der langwierige Krieg erhält jedoch oft mehr Aufmerksamkeit, wenn wichtige Ereignisse im Ausland einen oder mehrere seiner Hauptakteure betreffen. So hat sich der Krieg in der Ukraine auf die syrische Krise ausgewirkt. Die Aussichten auf eine Beendigung des Konflikts sind angesichts des Desinteresses des Regimes an einer Einigung und der zersplitterten Bevölkerung des Landes düster. Angesichts der sich abzeichnenden Ordnung in der Region würde ein Frieden in Syrien auch eine Einigung der ausländischen Akteure erfordern, was aufgrund ihrer gegensätzlichen Interessen unwahrscheinlich ist.

Ein Ende des Syrienkonflikts ist nicht in Sicht. Das wesentliche Dilemma besteht darin, dass keine der seit 2011 vorgeschlagenen Friedensinitiativen ausdrücklich auf die Rolle von Präsident Bashar al-Assad in der Übergangszeit und auf sein politisches Schicksal im Nachkriegssyrien eingegangen ist. Syrien ist das einzige arabische Land, in dem der Aufstand nicht zum Sturz des Staatschefs geführt hat, was einen langwierigen Konflikt mit unermesslichen menschlichen Verlusten, demografischen Verwerfungen und materieller Zerstörung nach sich zog. Viele arabische politische Systeme sind autokratisch und repressiv, aber in Syrien, wo die alawitische Minderheit seit der Machtübernahme durch Hafez Assad im Jahr 1971 regiert, übertraf das Ausmaß der Unterdrückung auf ihrem Höhepunkt wahrscheinlich sogar die Unterdrückung unter dem Regime von Saddam Hussein im Irak.