Seit dem 6. Mai 2025 regiert Friedrich Merz als Bundeskanzler. Das macht den Vergleich mit Viktor Orbán nicht unfair, sondern erst richtig lehrreich. Denn Merz ist nun gezwungen, aus Oppositionsdiagnosen Regierungshandeln zu machen – in einem deutschen System, das Macht bewusst verteilt, Konflikte einhegt und Kompromisse erzwingt. Orbán dagegen regiert in einer politischen Architektur, die auf Durchgriff, Dauer und strategische Formbarkeit ausgelegt ist. Wer wissen will, warum Orbán international häufig „wirksamer“ erscheint, muss zuerst über politisches Handwerk sprechen – und erst danach über Sympathie.

Orbáns entscheidender Vorsprung ist seine Fähigkeit, Politik als zusammenhängende Erzählung zu organisieren. Bei ihm ist fast alles an eine übergeordnete Klammer gekoppelt: Souveränität, Schutz, nationale Selbstbehauptung, kulturelle Kontinuität. Das ist kommunikativ brutal effizient. Es macht sein Handeln berechenbar, schafft Bindung und reduziert die Komplexität, die westliche Demokratien oft lähmt. Man kann dieses Narrativ kritisieren, aber man kann nicht behaupten, es sei unklar. Viele Regierungen in Westeuropa wirken im Vergleich wie Krisenmanager ohne Weltbild: Sie reagieren, sie reparieren, sie moderieren – und verlieren dabei den Eindruck von Richtung. Orbán liefert Richtung. In einer Zeit, in der Menschen nach Orientierung suchen, ist das politisches Kapital.

Merz hat es da strukturell schwerer. Seine Regierung ist an Koalitionslogik gebunden, an föderale Vetomöglichkeiten, an Verbände, Gerichte, europäische Abstimmungen und eine Öffentlichkeit, die gleichzeitig schnelle Ergebnisse fordert und jeden Konflikt moralisch auflädt. Selbst wenn Merz die richtige Entscheidung trifft, wird sie in Deutschland häufig als Verhandlungsergebnis wahrgenommen – und Verhandlung klingt selten nach Führung. Orbán kann Entscheidungen eher als Setzung präsentieren. Das verändert nicht nur Tempo, sondern auch Wahrnehmung: Wer setzt, gilt als stark; wer vermittelt, gilt als vorsichtig – selbst wenn der Vermittler im Ergebnis ebenso viel bewegt.

Orbán hat verstanden, wie sehr Legitimität in Europa auch über persönliche Achsen und historische Symbolik läuft

Dazu kommt Orbáns Sinn für Taktung. Er denkt in Sequenzen: Thema definieren, Begriffe besetzen, Gegner in die Defensive zwingen, dann erst die Maßnahme normalisieren. In Berlin wird Politik dagegen vom Tageszyklus gefressen: Debattenwellen, Koalitionskrach, Talkshow-Dramatik, Korrekturen, Nachjustierungen. Orbán nutzt Zeit wie ein Werkzeug; deutsche Politik wird von Zeit oft benutzt. Merz muss dabei nicht nur gegen Opposition, sondern auch gegen die Zentrifugalkräfte des eigenen Betriebs regieren. Orbán regiert gegen Widerstände – aber nicht im selben Maß gegen die inneren Bremsen eines Systems, das das Bremsen zur Tugend erklärt hat.

Orbán hat außerdem etwas, das in Deutschland schnell als anrüchig gilt, aber real existiert: einen ausgeprägten Machtinstinkt. Er weiß, dass Politik nicht nur aus Argumenten besteht, sondern aus Loyalitäten, Ressourcen, Institutionen und Kommunikationswegen. Viele westliche Parteien sprechen lieber über „Haltung“, Orbán organisiert Macht. Er baut Stabilität nicht nur über Programme, sondern über Struktur. Das kann in illiberale Räume kippen – keine Frage. Aber als politische Technik ist es effektiv. Merz kann und will so etwas im deutschen Rahmen nicht nachbilden. Dadurch braucht er eine andere Form von Macht: kulturelle Autorität, narrative Kohärenz, gesellschaftliche Mehrheiten, die nicht jeden Dienstag neu verhandelt werden müssen. Und genau diese Autorität entsteht nicht automatisch, nur weil man Kanzler ist.

Ein unterschätzter Punkt ist Orbáns Beziehungspolitik. Er hat früh verstanden, wie sehr Legitimität in Europa auch über persönliche Achsen und historische Symbolik läuft. Seine lange, öffentlich betonte Nähe zu Helmut Kohl ist dafür das beste Beispiel. Kohl hat Orbán ausdrücklich als Freund bezeichnet. Für Orbán war das nicht bloß Folklore, sondern politisches Kapital: eine Brücke ins deutsche konservative Milieu, ein Siegel der Anschlussfähigkeit, eine Erzählung von Kontinuität zwischen dem antikommunistischen Freiheitskämpfer von 1989 und dem Staatsmann, der angeblich nur „schützt“, was Europa ausmache. Ob man diese Selbstinszenierung teilt oder nicht – Orbán weiß, wie man Symbolik in Stabilität übersetzt. Das ist eine Fähigkeit, die in der technokratischen Nüchternheit Berlins oft unterschätzt wird.

All das erklärt, warum Orbán Merz im politischen Handwerk häufig voraus erscheint. Doch der eigentliche Streit entzündet sich an Orbáns EU-Kritik. Und hier gilt: Man kann Orbáns Schlussfolgerungen ablehnen und ihm trotzdem in Teilen recht geben – gerade, wenn man die EU als Projekt retten will, statt sie schönzureden.

Eine Ordnung, die ihre Außengrenzen nicht schützt, verliert innenpolitisch Vertrauen

Orbáns Kernargument lautet, übersetzt in eine nüchterne Sprache: Die EU hat sich von einer Gemeinschaft zur Ermöglichung nationaler Stärke zu einer Institution entwickelt, die nationale Politik zunehmend ersetzt. Sie trifft Entscheidungen mit enormer Wirkungstiefe, ohne dass die demokratische Rückkopplung mithält. Wer in nationalen Wahlen Regierungen wählt oder abwählt, erlebt immer häufiger, dass zentrale Weichenstellungen längst europäisch vorentschieden sind – durch Kommission, Gerichtshof, Regulierungspakete, Mehrheitsmechanismen. Das schafft ein Legitimationsproblem, das man nicht wegmoderieren kann. Orbán benennt es, während viele westliche Regierungen so tun, als sei jede Kritik daran automatisch „antieuropäisch“.

Hinzu kommt die Schieflage zwischen Gleichheit der Mitgliedstaaten auf dem Papier und realer Hierarchie in der Praxis. Kleine und mittlere Staaten fühlen sich regelmäßig als Regelnehmer, nicht als Regelmacher. Orbán macht daraus eine Souveränitätserzählung: Ungarn lasse sich nicht „belehren“, Ungarn verteidige seine Entscheidungshoheit. Das ist überspitzt, aber nicht aus der Luft gegriffen. Die EU hat ein strukturelles Problem, wenn sie in immer mehr Politikfeldern in die Tiefe reguliert, aber die politische Verantwortung für die Folgen diffus bleibt. Dann wächst der Eindruck einer „Herrschaft ohne Gesicht“ – und genau davon leben Populisten. Orbán hat erkannt: Wer die EU als Projekt stabilisieren will, muss den Konflikt um Zuständigkeiten ehrlich führen. Er führt ihn – aus eigenem Interesse, aber mit einem Punkt, den die EU zu lange verdrängt hat.

Besonders sichtbar wird das bei Migration. Orbán hat früh darauf gesetzt, Grenzen als Symbol politischer Kontrolle zu inszenieren. Man mag die Rhetorik problematisch finden, doch die zugrunde liegende Beobachtung teilen inzwischen viele Regierungen: Eine Ordnung, die ihre Außengrenzen nicht glaubwürdig schützt, verliert innenpolitisch Vertrauen, selbst wenn sie moralisch gute Gründe anführt. Orbáns Provokation bestand darin, das Thema nicht als humanitäre Verwaltungsaufgabe zu behandeln, sondern als Souveränitätsfrage. Damit hat er einen Nerv getroffen, den Westeuropa erst viel später offen anerkannt hat. Merz kämpft heute in Deutschland mit genau diesem Spannungsfeld: Ordnung versprechen, ohne zu spalten; Humanität wahren, ohne Kontrollverlust zu signalisieren. Orbán hat dieses Dilemma politisch für sich gelöst, indem er es zur Identitätsfrage erklärt – und dadurch die Deutungshoheit gewonnen.

Europa der Nationen, nicht der immer engeren Zentralisierung

Auch in der Wirtschafts- und Regulierungspolitik hat Orbáns EU-Kritik einen rationalen Kern. Die EU neigt zu einer Regelungsdichte, die in Brüssel logisch wirkt, in nationalen Realitäten aber als Wachstumsbremse ankommt. Wenn man überall Standards harmonisiert, entsteht zwar Einheitlichkeit, aber auch Trägheit. Orbán übersetzt das in den Satz: „Brüssel versteht unsere Lebenswirklichkeit nicht.“ Wieder: zugespitzt, aber anschlussfähig. Und Anschlussfähigkeit ist in der Politik oft wichtiger als perfekte Differenzierung.

Man kann Orbáns EU-Kritik daher so lesen: nicht als Plädoyer gegen Europa, sondern als Kampf um ein anderes Europa – eines, das stärker auf Subsidiarität, nationale Verantwortung und politische Rechenschaft setzt. Sein Modell ist das Europa der Nationen, nicht das Europa der immer engeren Zentralisierung. Ob das die bessere Zukunft ist, ist strittig. Aber die Frage, die er stellt, ist berechtigt: Wie viel Integration verträgt ein Kontinent, dessen Demokratien emotional und kulturell weiterhin national verankert sind? Wenn die EU das ignoriert, produziert sie Gegenreaktionen – und Orbán ist die erfolgreichste Gegenreaktion Europas.

Der Clou ist: Orbán wirkt nicht nur deshalb stärker als Merz, weil er mehr durchgreifen kann, sondern weil er die Grundkonflikte der Zeit – Souveränität, Kontrolle, Identität, Ordnung – in eine klare Geschichte gießt. Merz regiert in einem System, das Geschichten misstraut und auf Verfahren setzt. Verfahren sind wichtig, aber sie erzeugen selten Begeisterung. Orbán erzeugt Begeisterung – oder Empörung, beides mobilisiert. Merz muss Mehrheiten zusammenhalten, Orbán muss sein Lager verdichten. Verdichten ist einfacher.

Wenn man „noch mehr pro Orbán“ sein will, ohne in blinde Apologie zu kippen, bleibt eine ehrliche Feststellung: Orbán hat eine politische Mechanik perfektioniert, die in Berlin oft nur angekündigt wird. Er liefert Richtung, Priorität, Wiederholung, Konfliktfähigkeit und symbolische Anschlussstellen – bis hin zur bewusst gepflegten Freundschafts-Legende mit Helmut Kohl. Merz kann diese Mechanik nicht kopieren, ohne deutsche Prinzipien zu beschädigen. Aber er muss sie übertreffen, wenn er langfristig gewinnen will: mit einer demokratischen Variante von Entschlossenheit, die nicht verwaltet, sondern ordnet; die nicht spaltet, aber klar ist; die nicht nur reagiert, sondern den Takt vorgibt. Bis das gelingt, bleibt Orbán – bei allen Schattenseiten – der Politiker, der vielen Europäern zeigt, wie Macht in Politik übersetzt wird. Und genau deshalb hat er Merz etwas voraus.