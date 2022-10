Als am vergangenen Mittwoch in der UN-Vollversammlung, also dem größten Gremium der Vereinten Nationen, 143 von 193 Ländern die völkerrechtswidrige Annexionen Russland in der Ostukraine verurteilten, schien die Welt im Westen wieder einmal in Ordnung. Nur fünf Länder – Russland, Belarus, Nordkorea, Nicaragua und Syrien – stimmten gegen die Resolution. 35 enthielten sich, darunter allerdings China und Indien.

Entsprechend zufrieden zeigte man sich auch in den deutschen Medien. Unisono wurde das wider Erwarten gute Ergebnis gelobt. Man sah ein starkes Zeichen gegen Russland und ein noch stärkeres für das Völkerrecht. Dem Westen, so der von den meisten Medien kolportierte Eindruck, sei es wieder einmal gelungen, die Welt hinter sich und seine universalistischen Werte zu scharen. Es regierte allenthalben eine kaum zu übersehende Selbstzufriedenheit. Wenn die mal nicht voreilig war.

Denn faktisch ist der Westen, sind Europa, Nordamerika und Australien, in einer schwierigen Situation. Und der Bruch mit Russland hat die globale Ausgangslage nicht besser gemacht. Allerdings hat man den Eindruck, dass kaum einer der Verantwortlichen das wirklich wahrnimmt. Derzeit können viele im Westen, ob Journalisten, Politiker oder Thinktank-Vertreter, vor Kraft kaum laufen. Selbst die gewaltigen und nachhaltigen Probleme, in die man insbesondere Europa leichtsinnig gestürzt hat, können diesem Sich-Berauschen an der eigenen vermeintlichen Stärke und moralischen Überlegenheit kaum etwas anhaben. Wenn es für uns alle und insbesondere unsere Kinder nicht so gefährlich wäre, es hätte durchaus auch eine komische Seite.

Der Westen repräsentiert nicht die Mehrheit

Denn letztlich kann auch das Abstimmungsergebnis in der UN-Vollversammlung kaum darüber hinwegtäuschen, wie sich die Machtverhältnisse auf diesem Globus kontinuierlich verschieben. Der Westen, es ist wichtig das zu betonen, repräsentiert eben nicht die Mehrheit. Wir sind in der Minderheit. Und dieses Ungleichgewicht wird sich in den kommenden Jahrzehnten weiter verschieben: Indien, China, die Länder Südostasiens, auch einige Regionen Afrikas werden den Westen in den kommenden Jahren technologisch einholen – oder sind schon dabei, uns zu überflügeln. Hinzu kommen die Bevölkerungszahlen, die nicht nur Belastung sind, sondern auch Konsumenten und Marktmacht.

Nach 1989 haben jedoch Großteile die europäischen und nordamerikanischen Eliten von einem endgültigen Triumph des Westens und seiner Werte geträumt. Statt auf Kooperation setzte man im Zweifelsfall auf die ökonomische Brechstange oder militärische Interventionen. Man liegt sicher nicht falsch, wenn man zu dem Ergebnis kommt, dass in den ersten zwei Jahrzehnten nach dem Mauerfall der Westen die Welt in einer Art zweiten Imperialismus zwingen wollte – diesmal nicht im Namen nationalen Triumphes und eines rassistisch eingefärbten Überlegenheitsgefühls, sondern im Zeichen von Wirtschaftsliberalismus, globalen Märkten und eines zunehmend „woken“ Kapitalismus, der den Rest der Welt unter die weltanschaulichen Vorgaben von Feminismus, Inklusion, Diversity und Transgender zwingen will. Unausgesprochenes Ziel ist es dabei, die lokalen Machtstrukturen auszuhöhlen und durch globale Netzwerke und ihre Ideologie zu ersetzen.

Es besteht ein sehr geringes Interesse, sich ein zweites Mal normativ kolonialisieren zu lassen

Doch dieser Versuch der Etablierung einer globalen, westlich geprägten Populär- und Wirtschaftskultur droht zu scheitern. Das hat vor allem zwei Gründe: Zum einen ist der globale Süden, anders als zur Hochphase des Imperialismus, nicht überwältigt von dem technischen und zivilisatorischen Niveau des Westens. Das hat man inzwischen selbst. Zudem besteht ein sehr geringes Interesse, sich ein zweites Mal normativ kolonialisieren zu lassen und Ideen vom Westen zu übernehmen, die in anderen Gesellschaften mitunter als degeneriert empfunden werden.

Hinzu kam ein schwerer strategischer Fehler. Spätestens seit den 00er-Jahren hat man das Land, das immer eine Brückenfunktion zwischen West und Ost, zwischen Europa und Asien, zwischen Kolonialmächten und Kolonisierten ausübte, systematisch isoliert: Russland. Statt zu begreifen, dass ein kooperierendes Russland sicher nicht wie der Westen werden wird, aber aufgrund seiner Geschichte und Mentalität zwischen dem Westen und den sich formierenden Antiwestlern eine konstruktive Rolle spielen könnte, hat man dieses Riesenland in das Lager der erbitterten Feinde des Westens getrieben. Klug geht anders.

Und so steht der Westen, nüchtern betrachtet, in seiner ganzen Überheblichkeit ziemlich allein da. Nur scheint das noch keiner richtig begriffen zu haben. Statt global Kooperationen zu organisieren, möchte man die Welt missionieren. Das Scheitern ist programmiert.