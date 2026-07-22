- Reformkurs in Kiews Armee wird fortgesetzt
Der ukrainische Präsident Selenskyj hat nach seinem Verteidigungsminister Fedorow jetzt auch den Generalstabschef Syrskyj entlassen - und sich damit an eine alte Politikregel gehalten: Wenn zwei aus der zweiten Reihe streiten, fliegen am Ende beide.
Es war nicht anders zu erwarten: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte keine andere Chance, als den Generalstabschef Olexandr Syrskyj zu entlassen. Es war die Reaktion Selenskyjs auf die Proteste im ganzen Land, die die Entlassung des populären Verteidigungsministers Mychailo Fedorow ausgelöst hatten. Dieser hatte anschließend Syrskyj öffentlich attackiert, warf ihm die Verschleppung von Reformen vor, die vor allem auf die Bekämpfung der Korruption in der Generalität abzielen sollen, sowie Unverständnis für die Möglichkeiten und Erfordernisse des Drohnenkriegs.
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