Ukrainischer Generalstabschef entlassen - Reformkurs in Kiews Armee wird fortgesetzt

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat nach seinem Verteidigungsminister Fedorow jetzt auch den Generalstabschef Syrskyj entlassen - und sich damit an eine alte Politikregel gehalten: Wenn zwei aus der zweiten Reihe streiten, fliegen am Ende beide.