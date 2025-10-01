Im Laufe der Geschichte hat sich in Kriegszeiten ein bestimmtes Muster herausgebildet, das in etwa wie folgt aussieht: Ein langwieriger Konflikt zehrt die Haushaltsmittel und Ressourcen eines kriegführenden Landes auf und führt schließlich zu weit verbreiteter Unzufriedenheit in der Bevölkerung, da der Lebensstandard sinkt und Oppositionsbewegungen wachsen. Nach dieser Logik müsste es in Russland zu Massenunruhen kommen. Ein Ende des Krieges in der Ukraine ist nicht in Sicht, auch wenn feindliche Drohnen Sachschäden verursachen und gelegentlich russische Bürger töten. Die Gespräche mit den Vereinigten Staaten sind nicht nur ins Stocken geraten, sie haben auch zu einer Verschlechterung der bilateralen Beziehungen geführt. Darüber hinaus musste Moskau sein Steuergesetz ändern, um den Krieg weiter finanzieren zu können, was zu einer größeren finanziellen Belastung für Unternehmen und Bürger gleichermaßen geführt hat.

Und doch ist Russland nach dreieinhalb Jahren Krieg relativ ruhig. Die Zustimmungswerte für Präsident Wladimir Putin sind weiterhin hoch, und in weiten Teilen des Landes ist ein deutlicher Anstieg patriotischer Gefühle zu beobachten. So verlockend es auch sein mag, dies als Symptom einer autokratischen Herrschaft abzutun, so gibt es doch tiefgreifende gesellschaftliche Veränderungen, die erklären, warum Russland sich dem historischen Trend der Unzufriedenheit in Kriegszeiten widersetzt.

Eine dieser Veränderungen findet innerhalb der Regierung selbst statt. Im modernen Russland ist die Macht im Allgemeinen in drei Segmente unterteilt: die Herrscher selbst, die systemische Opposition, die in Regierungsstrukturen vertreten ist und mit den Herrschern zusammenarbeitet, und die nicht-systemische Opposition, die sich den Herrschern widersetzt und daher vollständig vom Entscheidungsprozess ausgeschlossen ist. Angesichts der Größe und Bevölkerung Russlands ist es für den Kreml unerlässlich, seine Macht durch die Einrichtung regierungsfreundlicher Zentren in Großstädten und abgelegenen Regionen zu festigen. Dies ist nichts anderes als eine notwendige Voraussetzung, um Proteste zu verhindern.

Und theoretisch gibt es viele Gründe zu protestieren. Ja, der Krieg in der Ukraine hat Russland viel Geld und Menschenleben gekostet, aber schon vor dem Konflikt galt die Ukraine als brüderlicher Verbündeter, und viele Russen hielten eine Invasion für undenkbar. Die Massenmobilisierung, frühe Misserfolge und der zunehmende internationale Druck hätten die Massen auf die Straße treiben können. Aber das taten sie nicht. Entscheidend war, dass es zu einem Aufstand unter der Führung von Jewgeni Prigoschin, dem Chef der Wagner-Miliz, kam, und die Teilnehmer, die als nicht-systemische Opposition galten, aus dem Land flohen oder starben. Die Unzufriedenheit bleibt bestehen, aber zum größten Teil handelt es sich eher um passive, gedämpfte Unzufriedenheit als um lebhafte Wut. Im Allgemeinen werden russische Bürger nicht massenhaft getötet oder gezwungen, auf der Straße zu leben; sie müssen lediglich langsamere Internetgeschwindigkeiten in Kauf nehmen und auf einige der Annehmlichkeiten verzichten, die sie einst genossen haben. (Die Region Kursk ist eine offensichtliche Ausnahme.)

Die Macht bleibt in den Händen der Regierungspartei und der systemkonformen Opposition

Darüber hinaus hat Russland die Präsenz der nicht-systemkonformen Opposition in der Regierung geschickt reduziert, was sich am besten an den jüngsten Wahlen zeigt. Vom 12. bis 14. September wählten die Russen in 20 Gebieten Regionalgouverneure, bestimmten die Zusammensetzung der gesetzgebenden Versammlungen in elf Regionen und bildeten neue Stadträte in 25 Gemeinden. Die regierende Partei „Einiges Russland“ verbesserte ihre Position bei den Wahlen zu den regionalen gesetzgebenden Versammlungen, selbst in mehreren zuvor regierungsfeindlichen Gebieten, in denen Mitglieder der nicht-systemkonformen Opposition einst in der Duma vertreten waren. Das bedeutet, dass die Macht weiterhin in den Händen der Regierungspartei und der systemkonformen Opposition bleibt.

Probleme, die sich aus Haushaltszwängen, Steuerzahlungen und der Politik der Zentralbank ergeben, haben natürlich Teile des Establishments gegeneinander aufgebracht. Tatsächlich gibt es innerhalb der Regierung eine wachsende Spaltung zwischen kriegsbefürwortenden und friedensbefürwortenden Fraktionen, die jedoch kaum groß genug ist, um wirklichen Schaden anzurichten oder zu Abspaltungen zu führen. Im Großen und Ganzen verfolgen alle Institutionen, strategisch wichtigen staatlichen Unternehmen, die Zentralbank und die in der Regierung vertretenen Parteien einen gemeinsamen Kurs, insbesondere im Bereich der Außenpolitik.

Durch die Ausschaltung der nicht-systemischen Opposition haben die Machthaber eine neue Regierung geschaffen, die loyaler ist als ihre Vorgänger, unter anderem durch die Beförderung von Kriegsveteranen. Bei einem Treffen mit den neuen Regionalchefs nach der Wahl kündigte Putin an, dass Beamte Teilnehmer der „militärischen Sonderoperation“ aktiver in ihre Personalpolitik einbeziehen müssen. Er startete das föderale Entwicklungsprogramm „Zeit der Helden“, das darauf abzielt, Veteranen und Teilnehmern des Ukraine-Konflikts eine spezielle Ausbildung zu bieten. Angesichts der Tatsache, dass Veteranen derzeit einige der bestbezahlten Jobs innehaben und umfangreiche staatliche Leistungen genießen, setzt der Kreml auf deren Loyalität und Patriotismus.

Russische Werte gegen westliche Werte

Die zweite Veränderung, die sich derzeit in der russischen Gesellschaft vollzieht, ist eine wachsende Affinität zur nationalen Identität und Kultur. Zwar gibt es durchaus staatliche Programme, die genau dieses Gefühl fördern sollen, doch handelt es sich sonst größtenteils um ein unabhängiges Phänomen. Auf „VKontakte“ – Russlands Pendant zu Facebook – posten Nutzer zunehmend Inhalte mit Bezug zur russischen Kultur: historische Kostüme, Reisefotos und Ähnliches. Russische Kulturmotive finden sich zunehmend auf Kleidung, Accessoires, in Filmen und in der Musik wieder. (Eine beliebte Volkssängerin aus den 1990er Jahren namens Nadezhda Kadysheva erlebt derzeit eine Art Renaissance.) Vor einigen Tagen nahm ich an einer Veranstaltung teil, bei der Vorträge über russische Folklore gehalten und traditionelle Waren wie Kokoschniks (traditionelle Kopfbedeckungen) verkauft wurden. Dieses Event wurde nicht vom Staat gefördert; vielmehr beklagten sich viele Verkäufer über unzureichende Mittel seitens der Regierung, die doch angeblich an der Förderung der traditionellen Kultur interessiert ist.

Einerseits spielt das neu entdeckte Interesse an der russischen Kultur dem Kreml in die Hände. Es stellt russische Werte gegen westliche Werte und erklärt den langen und zermürbenden Krieg in der Ukraine allgemein als Kampf gegen die Nato. „Familienwerte“ beziehen sich oft auf die Teilnahme der Vorfahren am Zweiten Weltkrieg, was dem Krieg in der Ukraine eine gewisse Ehrfurcht verleiht. Dies erspart es der Regierung, die Kriegskosten (die bis 2028 voraussichtlich 13 Billionen Rubel oder umgerechnet 134 Milliarden Euro erreichen werden) gegenüber einer pflichtbewussteren Bevölkerung weiter rechtfertigen zu müssen.

Andererseits trägt kulturelle Affinität nicht unbedingt dazu bei, den Staat und das Volk zu vereinen. Der Wunsch, historische Traditionen zu teilen, ist nicht gleichbedeutend mit blindem Gehorsam gegenüber dem Staat, insbesondere wenn dieser für den Rückgang des Lebensstandards verantwortlich ist. Tatsächlich befürwortet die Mehrheit der Bevölkerung eine Verhandlungslösung. Das moderne Russland ist zudem multinational, sodass Moskau Gefahr liefe, genau die Proteste zu provozieren, die es vermeiden möchte, wenn es eine Kultur gegenüber einer anderen aktiv bevorzugen würde.

All dies bedeutet, dass es in Russland gesellschaftliche Trends gibt, die die Voraussetzungen dafür geschaffen haben, dass die Machthaber ihre Macht behalten können, obwohl ihre Position aufgrund der finanziellen Notwendigkeiten des Krieges von Natur aus gefährdet ist. Geopolitisch gesehen deutet dies jedoch darauf hin, dass der Krieg in der Ukraine so lange andauern wird, bis Moskau Bedingungen durchsetzen kann, mit denen die Regierung und ihr Volk leben können.

