Die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten sind miteinander verbunden – zumindest in den Bemühungen der USA, sie zu lösen. In vielerlei Hinsicht erstreckt sich jetzt ein zusammenhängender Gürtel der Zerrüttung vom Schwarzen Meer bis zum Arabischen Meer. Die Trump-Administration strebt ein Abkommen mit Russland an, um die Stabilität in dieser unbeständigen Landschaft wiederherzustellen, aber der Erfolg ist angesichts der vielen konkurrierenden Akteure im Nahen Osten ungewiss.

Der Bericht des Weißen Hauses über ein 90-minütiges Telefonat zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin unterstreicht die Verbindung zwischen der Ukraine und dem Nahen Osten. Die beiden Staatsoberhäupter kamen überein, dass Moskau und Kiew die Angriffe auf die Energie- und Infrastruktur des jeweils anderen Landes unverzüglich einstellen werden. Sie vereinbarten auch, dass bei den bevorstehenden Gesprächen im Nahen Osten ein Waffenstillstand im Schwarzen Meer sowie ein vollständiger Waffenstillstand und ein dauerhafter Frieden angestrebt werden sollen.

In dem Kommuniqué heißt es außerdem, dass Trump und Putin die Zusammenarbeit zur Verhinderung künftiger Konflikte im Nahen Osten und die Notwendigkeit, die Verbreitung strategischer Waffen zu stoppen, umfassend erörterten. Schließlich hieß es, beide Führer „teilten die Ansicht, dass der Iran niemals in der Lage sein sollte, Israel zu zerstören“.

Politik des „maximalen Drucks“

Washington hofft, dass Moskau den Iran im Rahmen einer umfassenderen Abmachung zu Verhandlungen drängen wird. Russland hat seine Bereitschaft zur Zusammenarbeit signalisiert, wird aber ernsthafte Zugeständnisse in Bezug auf die Ukraine verlangen. Die russische Beteiligung ist entscheidend. Russland ist nicht nur ein Verbündeter des Irans, sondern hat sich in seinem Krieg gegen die Ukraine, der sich nun schon im vierten Jahr befindet, auch bei der Beschaffung von Drohnen und Raketen auf Teheran verlassen. Die Politik des „maximalen Drucks“ der Trump-Administration gegenüber dem Iran kann ohne russische Kooperation nicht erfolgreich sein.

Dieser Ansatz ist nicht neu. Die Obama-Regierung hat 2012 durch die Zusammenarbeit mit Moskau lähmende Sanktionen gegen den Iran durchgesetzt, was zum Atomabkommen von 2015 führte, das später von Trump in seiner ersten Amtszeit aufgekündigt wurde. Doch die aktuelle Situation ist anders. Der Russland-Ukraine-Krieg hat die globale Dynamik verschoben und Trumps Vorstoß für ein neues außenpolitisches Paradigma erschwert, bei dem regionale Verbündete mehr Verantwortung für die regionale Sicherheit übernehmen.

Tiefes Vertrauensdefizit

Trumps Ziel der Entspannung mit Russland wird Zeit brauchen und ist mit einem tiefen Vertrauensdefizit verbunden, das bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion zurückreicht. Moskau sieht wenig Grund, den Iran in seinen Beziehungen zu Washington nicht mehr zu benutzen. Jede Zusammenarbeit wird taktischer Natur sein. Gleichzeitig will Russland nicht, dass der Iran in den Besitz von Atomwaffen gelangt, und Moskau muss auch in Betracht ziehen, dass der Iran durch die Aufhebung der Sanktionen zu einem Konkurrenten an seiner Südflanke werden könnte.

Schließlich wurden die heutigen Nordgrenzen des Irans festgelegt, als das Russische Reich im 19. Jahrhundert persische Gebiete im Kaukasus und in Zentralasien eroberte. Daher muss der Kreml seine unmittelbaren Beziehungen zu den USA mit langfristigen Bedenken gegenüber dem Iran in Einklang bringen, indem er eine taktische Neuausrichtung vornimmt, um Teheran an der Erlangung von Atomwaffen zu hindern, und sich gleichzeitig auf ein Wiedererstarken des Iran nach Aufhebung einiger Sanktionen vorbereitet.

Für Russland hat die Entlastung der eigenen Wirtschaft vom Sanktionsdruck und die Verringerung der Nato-Präsenz in der Nähe seiner Grenzen derzeit Priorität. Moskau sieht darin eine strategische Chance: Wenn es diese Ziele erreicht, kann es seine Position stärken, auch wenn es in der Ukraine gegenüber seinen Rivalen etwas an Boden verliert. Moskau ist sich des wachsenden Einflusses der Türkei im Südkaukasus und, was noch wichtiger ist, der zunehmenden geoökonomischen Präsenz Chinas in Zentralasien bewusst.

Wackelige Position der Türkei

Aus amerikanischer Sicht dient dieser dreifache Wettbewerb den Interessen der USA in Eurasien. Der Einfluss der Türkei am Schwarzen Meer und in der transkaspischen Region dient als Kontrolle für Russland, während Russlands Rivalität mit China in Zentralasien und darüber hinaus die wackelige Position der Türkei gegenüber den Vereinigten Staaten erschwert.

Doch selbst eine Entspannung mit Russland wird die Herausforderungen für die USA im Nahen Osten nicht lösen. Washington versucht, die regionale Rolle Saudi-Arabiens zu stärken, zumal der Iran in der Levante an Boden verloren hat. Die Türkei hat sich jedoch als Hauptnutznießer der iranischen Rückschläge erwiesen, insbesondere in Syrien. Israel begrüßt zwar den schwindenden Einfluss des Irans infolge des Sturzes des Assad-Regimes, sieht sich aber nun einer längerfristigen Bedrohung durch die sunnitisch-islamistischen Stellvertreter der Türkei gegenüber.

Außerdem ist Saudi-Arabien noch Jahre davon entfernt, eine Führungsrolle in der Region einzunehmen. Die Trump-Administration hofft, dass Riad zumindest mit Israel zusammenarbeiten wird, um die Palästinenserfrage zu lösen. In der Zwischenzeit werden die Huthis weiterhin die südliche Flanke Saudi-Arabiens bedrohen, selbst wenn die Amerikaner den vom Iran unterstützten Unterbrechungen des Handelsverkehrs durch das Rote Meer Einhalt gebieten. Und im Norden werden sich die Türkei und der Iran weiterhin einen Wettstreit um den Irak liefern, der für die türkischen Sicherheitsinteressen von entscheidender Bedeutung ist. Diese Konfliktlinien werden fortbestehen. Die US-Strategie kann das weitere Umfeld nur in begrenztem Maße beeinflussen – und die Russen können nur in begrenztem Maße helfen.

