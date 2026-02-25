Ukrainekrieg - „Taurus nicht zu liefern, ist ein verhängnisvoller Fehler“

Seit mehr als vier Jahren wütet Russlands Krieg gegen die Ukraine. Während über Wege zum Frieden gerungen wird, stellt sich die Frage: Was kommt danach? Ein Streitgespräch zwischen Alexander Gauland (AfD) und Roderich Kiesewetter (CDU) über den Ukrainekrieg und den Umgang mit Russland.