- „Taurus nicht zu liefern, ist ein verhängnisvoller Fehler“
Seit mehr als vier Jahren wütet Russlands Krieg gegen die Ukraine. Während über Wege zum Frieden gerungen wird, stellt sich die Frage: Was kommt danach? Ein Streitgespräch zwischen Alexander Gauland (AfD) und Roderich Kiesewetter (CDU) über den Ukrainekrieg und den Umgang mit Russland.
Eine ganz apodiktische Frage vorab: Gehört Russland zu Europa – und zwar weniger in geografischem Sinne, sondern ideell, als Kulturraum? Herr Gauland, wie sehen Sie das?
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