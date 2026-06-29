George Friedman, Jahrgang 1949, ist einer der bekanntesten geopolitischen Analysten der Vereinigten Staaten. Er leitet die von ihm gegründete Denkfabrik Geopolitical Futures und ist Autor zahlreicher Bücher. Zuletzt erschien „Der Sturm vor der Ruhe: Amerikas Spaltung, die heraufziehende Krise und der folgende Triumph“ im Plassen-Verlag.

Das ukrainische Militär greift bereits seit einiger Zeit russische Energieinfrastruktur an, sodass die Drohnenangriffe der vergangenen Woche auf Ölraffinerien und Lagertanks – darunter auch eine Anlage in Moskau – eher als Eskalation einer länger andauernden Kampagne zu betrachten sind denn als Strategiewechsel der Ukraine in diesem Krieg. Es versteht sich von selbst, dass Öl nach wie vor unverzichtbar für die russische Wirtschaft und die Kriegsanstrengungen ist. Ziel der Angriffe war es daher, zu zeigen, dass Kiew die Einnahmen Russlands aus dem Ölverkauf in einer Zeit, in der weltweit eine Verknappung herrscht, einschränken kann.

Russland hat unterdessen seine Drohnenangriffe auf die Ukraine verstärkt und greift systematisch wichtige Ziele im ganzen Land an. Doch während die Angriffe der Ukraine neue Möglichkeiten eröffnen, sind die russischen Attacken in gewisser Weise eher eine Fortsetzung des bisherigen Vorgehens, sodass unklar ist, ob Russland noch weiter eskalieren kann als bisher bereits geschehen. Die Angriffe der Ukraine scheinen zudem strategisch wirkungsvoller zu sein.

Gipfeltreffen zwischen Trump und Putin ohne Folgen

Russische Spitzenpolitiker haben öffentlich erklärt, dass sie Treffen abgehalten haben, um eine Reaktion zu besprechen. Die öffentliche Aufmerksamkeit rund um diese Treffen lässt auf die Ernsthaftigkeit der Lage schließen. Russland weiß, dass es einen Weg finden muss, seine Strategie zu ändern. In den vergangenen Tagen haben die dortigen Politiker öffentlich signalisiert, dass das politische „Verständnis“, das sich aus dem Gipfeltreffen zwischen Trump und Putin im vergangenen August in Alaska ergeben hatte, geschwächt oder ganz zusammengebrochen ist. Ich habe nach dem Treffen in Anchorage weder bei der russischen Strategie noch bei der amerikanischen Reaktion eine nennenswerte Veränderung festgestellt, daher ist es möglich, dass es von vornherein nicht viel bedeutete.

Moskau hat angedeutet, dass es Weißrussland bitten könnte, sich in den Krieg einzuschalten. Bezeichnenderweise endeten am Sonntag in Moskau die Gespräche zwischen Putin und dem weißrussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko. Lukaschenko verdankt seine Präsidentschaft Russland, das zu seinen Gunsten intervenierte, als der Druck gegen seine Wiederwahlkampagne zunahm. Bislang hat er es abgelehnt, sich direkt in der Ukraine zu engagieren. Es ist leicht zu verstehen, warum: Weißrussland verfügt nur über begrenzte militärische Kapazitäten, daher ist unklar, ob ein Angriff auf die Ukraine von Osten her ein gutes Ende nehmen würde. Hinzu kommt, dass Russland Weißrussland als Vasallenstaat braucht, und sollte Weißrussland in den Krieg gezwungen werden, könnten die Anti-Lukaschenko-Fraktionen unter einem neuen Schlachtruf wieder aufleben. Sowohl das russische als auch das weißrussische Militär wären wahrscheinlich zu dünn gestreut, um sie aufzuhalten. Jede Umleitung von Streitkräften zur Befriedung Weißrusslands wäre für Russland gefährlich.

Russische Truppen nach Weißrussland?

Es ist möglich und sogar wahrscheinlich, dass Putin Lukaschenko gebeten hat, russischen Truppen den Einmarsch nach Weißrussland zu gestatten, um die Ukraine an einer weiteren Front anzugreifen. Es scheint keinen anderen Grund zu geben, warum Lukaschenko nach Moskau reisen sollte – zumindest nicht jetzt und nicht unter diesen Umständen.

Selbst wenn dies der Fall wäre und selbst wenn Weißrussland zustimmen würde, ist zudem unklar, wie wirksam diese Strategie wäre. Russische Truppen in Weißrussland wären, sollten sie sich dort konzentrieren, anfällig für Drohnenangriffe und könnten von einer weitaus erfahreneren ukrainischen Armee leicht zurückgeschlagen werden. Angesichts der Tatsache, dass Putin bisher nicht versucht hat, diese Frage mit Nachdruck voranzutreiben, scheint es, als hätten er und seine Berater all dies verstanden.

Dennoch fällt es schwer, sich einen anderen Grund für Lukaschenkos Einbestellung vorzustellen. Ich gehe davon aus, dass sich die Treffen hochrangiger Beamter in Moskau darauf konzentrierten, was zu tun sei, und nicht auf massive neue Angriffe auf die Ukraine oder die Zukunft von Putins Führung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei den Gesprächen um die Herbeiführung von Frieden ging, denn dafür wäre Lukaschenkos Anwesenheit in Moskau nicht erforderlich gewesen. Das sagt mir, dass Putin durch die Angriffe auf die Raffinerien in eine sehr schwierige Lage gebracht worden ist.

Gibt es überhaupt eine Lösung?

Es ist offensichtlich, dass die ukrainischen Angriffe eine grundlegende Bedrohung für die russische Wirtschaft und das russische Militär darstellen – zumal sie stattfinden, während Russland seinerseits die Ukraine mit Drohnen angreift und eigentlich über die technischen Möglichkeiten verfügt, Drohnen abzuwehren. Wenn es aber nicht genügend Drohnenabwehrsysteme gibt, um seine Raffinerien zu verteidigen, dann steht Russland vor einer echten Krise und sucht nach einer Lösung. Die entscheidende Frage ist, ob es überhaupt eine Lösung gibt.

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