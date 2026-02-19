- Moskau hält an Maximalforderungen fest
Auch die dritte Verhandlungsrunde in Genf bringt keinen Durchbruch im russisch-ukrainischen Krieg. Während Donald Trump auf schnellen Frieden drängt, beharrt Wladimir Putin auf Maximalforderungen – und Wolodymyr Selenskyj will kein Territorium abgeben. Und welche Rolle spielt Marco Rubio?
Es war nun in Genf dasselbe wie bei den beiden vorangegangenen Verhandlungsrunden in Abu Dhabi: Der amerikanische Sonderbotschafter Steve Witkoff lobt „bedeutende Fortschritte“ auf dem Weg zur Beendigung des russisch-ukrainischen Kriegs, Vertreter der ukrainischen Delegation sprechen zurückhaltend von „konstruktiven Gesprächen“, die Russen bekräftigen, dass sie an ihren Positionen festhalten. Mit anderen Worten: Auch die dritte Runde der trilateralen Gespräche brachte nicht den von US-Präsident Donald Trump schon diverse Male angekündigten Durchbruch.
