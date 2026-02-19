Ukraine-Verhandlungen in Genf - Moskau hält an Maximalforderungen fest

Auch die dritte Verhandlungsrunde in Genf bringt keinen Durchbruch im russisch-ukrainischen Krieg. Während Donald Trump auf schnellen Frieden drängt, beharrt Wladimir Putin auf Maximalforderungen – und Wolodymyr Selenskyj will kein Territorium abgeben. Und welche Rolle spielt Marco Rubio?