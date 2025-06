Der ukrainische Drohnenangriff auf Russland zu Beginn dieses Monats und der israelische Angriff auf den Iran weisen einige auffällige Ähnlichkeiten auf.

1. Beide Angriffe ereigneten sich während Verhandlungen zwischen den Vereinigten Staaten und den angegriffenen Staaten (Russland und Iran), die vor den von Washington gesetzten Fristen nicht zum Erfolg geführt werden konnten.

2. Beide Angriffe stützten sich in hohem Maße auf umfangreiche, verdeckte Geheimdienstoperationen.

3. Die Vereinigten Staaten scheinen an keiner der beiden Operationen beteiligt gewesen zu sein. Im Falle Israels waren die USA jedoch im Voraus informiert, billigten den Angriff und gestalteten ihn sogar teilweise mit, indem sie Israel untersagten, den iranischen Führer zu töten. Es gibt weniger Klarheit darüber, was die USA über die ukrainischen Pläne wussten oder wie sie sie beeinflussten, aber es ist unwahrscheinlich, dass die USA nicht im Voraus von dem Angriff wussten.

4. Beide Angriffe verfolgten zwei Ziele. Der erste war die Zerstörung eines strategischen Gutes: Langstreckenflugzeuge in Russland und nukleare Infrastruktur im Iran. Zweitens sollte der Feind durch den Einsatz verdeckter Operateure tief im feindlichen Territorium in ein tiefes Gefühl der Verwundbarkeit versetzt werden, sodass Unsicherheit über die Anwesenheit weiterer verdeckter Teams entstand.

5. In beiden Fällen war die einzige Reaktion auf die Angriffe, zumindest zu diesem Zeitpunkt, ein massiver Drohnenangriff.

6. Auf keinen der beiden Angriffe folgte eine konventionelle militärische Invasion.

Die USA haben nach wie vor ein erhebliches Interesse an diesen Kriegen

Die Ähnlichkeiten sind offensichtlich, aber die Bedeutung dieser Ähnlichkeiten ist weniger offensichtlich und muss berücksichtigt werden. Vom Standpunkt der US-Politik aus betrachtet, lassen die Operationen mehrere Schlüsse zu. Erstens: Die Vereinigten Staaten haben nach wie vor ein erhebliches Interesse an diesen Kriegen. Mit anderen Worten: Der Wunsch, sich von den Risiken eines globalen Engagements zu lösen, ist nicht absolut. Die Vereinigten Staaten haben sowohl in Europa als auch im Nahen Osten nach wie vor wichtige Interessen, schränken aber ihre direkte Beteiligung ein. Im Falle Israels wussten die USA über den bevorstehenden Angriff Bescheid und legten die Parameter für die Aktion fest; im Falle des Angriffs durch die Ukraine haben sie nicht behauptet, vorher Bescheid gewusst zu haben – aber das Dementi ist nicht überzeugend, wenn man bedenkt, wie groß der Aufwand für die Operation war und wie viele Geheimdienstinformationen im Allgemeinen an die Ukrainer weitergegeben wurden.

In beiden Fällen hatten die USA ein strategisches Interesse, das sie mit diplomatischen Mitteln verfolgten. Und in beiden Fällen war die Unfähigkeit, innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens eine tragfähige Einigung zu erzielen, der Auslöser für die Angriffe. Wir sehen also zwei Dinge auf amerikanischer Seite: Washington ist ernsthaft daran interessiert, mit zwei sehr unterschiedlichen Ländern – Iran und Russland – zu einer Einigung zu gelangen. Gelingt dies nicht, billigt die amerikanische Regierung bedeutende Aktionen der unmittelbar gefährdeten Nationen, teilt Informationen und stellt Waffen zur Verfügung, beteiligt sich aber selbst nicht offen am Kampf.

Die Fähigkeit der sogenannten „Klientennationen“, Sanktionen gegen Länder zu verhängen, die die amerikanischen diplomatischen Erwartungen nicht erfüllen, unterscheidet sich von der Tendenz der Vereinigten Staaten, als Hauptakteur aufzutreten. Die USA behalten ein erhebliches Maß an Kontrolle über die Handlungen ihrer Klientelstaaten, ohne ihre eigenen Streitkräfte einer Gefahr auszusetzen – und behalten gleichzeitig ihre Fähigkeit, diplomatisch zu handeln, indem sie ein gewisses Maß an plausibler Neutralität, wenn nicht gar Gleichgültigkeit, wahren. Dies mag eine gequälte Lesart der Situation sein, aber ich denke, sie ist vernünftig und bedeutsam.

Das frühere Modell der Massenkriegsführung wird zunehmend obsolet

Vom militärischen Standpunkt aus gesehen ist der verstärkte Einsatz verdeckter Operationen wichtig. Ich weiß nicht, wie viel davon von Agenten vor Ort und wie viel von Signalaufklärung stammt. Die Behauptung, dass die menschliche Intelligenz bei der Lokalisierung von Zielen, die von Drohnen oder Flugzeugen angegriffen werden sollen, von entscheidender Bedeutung war, könnte einfach nur dazu dienen, die Schwachstellen der modernen Technologie zu vertuschen, wie etwa die Tatsache, dass ein Laptop leicht die eigene Position verraten kann. In jedem Fall entwickelt sich das Wesen des Krieges rasch weiter, und das frühere Modell der Massenkriegsführung wird zunehmend obsolet.

Ich habe diese Herangehensweise an die Ereignisse im Nahen Osten gewählt, weil deren Gleichzeitigkeit vorhersehbar war und kaum Folgen hatte. Die Unfähigkeit des Irans oder der meisten Länder, die Entwicklung von Atomwaffen zu verbergen, ist hierbei eines der Merkmale. Es bestand nie die Möglichkeit, dass Teheran der Entdeckung entgehen könnte oder dass die Israelis oder die Amerikaner die Anlagen nicht zerstören würden, bevor sie in Betrieb gehen. Was die regionalen Auswirkungen betrifft, so ist der Iran in der arabischen Welt nicht sehr beliebt, unter anderem, weil die Iraner keine Araber sind. Die Unterstützung des Irans für extremistische islamistische Kräfte bedroht auch die großen arabischen Staaten. Meiner Ansicht nach werden die Iraner also niemals einsatzfähige Atomwaffen bauen können. Was die Drohneneinsätze angeht, so werden sie zwar viele Menschenleben fordern, aber das Kräfteverhältnis nicht verändern. Ich sehe den Iran weder in der Lage, seine Nachbarn mit einem konventionellen Krieg zu bedrohen, noch würde er dies wollen.

Noch interessanter ist die Situation in der Ukraine. Der russische Präsident Wladimir Putin hat versprochen, den ukrainischen Angriff zu rächen, der in Wirklichkeit eine groß angelegte und massive verdeckte Operation war. Die Lieferung von Drohnen nach Sibirien wird nicht per SMS durchgeführt. Nach einem so großen Versagen des russischen Geheimdienstes und der russischen Sicherheitsbehörden muss Putin etwas unternehmen, was er bis jetzt noch nicht getan hat. Tatsache ist, dass er nicht weiß, was die Ukrainer als Zugabe noch nach Russland eingeschleust haben. Aber wo das Ergebnis im Iran fest verdrahtet war, ist es die Frage nach Putins nächstem Schritt nicht.

Aus meiner Sicht sind die geopolitischen Folgen all dessen weniger bedeutsam als das, was es über die sich entwickelnde Natur des Krieges und das sich wandelnde Verhalten der Vereinigten Staaten aussagt.

