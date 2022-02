Moritz Gathmann ist Chefreporter bei Cicero. Er studierte Russistik und Geschichte in Berlin und war viele Jahre Korrespondent in Russland.

In Kramatorsk, 50 Kilometer von der Frontlinie entfernt, ist es sonnig und frühlingshaft warm an diesem Mittwoch. Eine überdimensionale ukrainische Flagge weht auf einem 80 Meter hohen Fahnenmast im Zentrum der Stadt. „Wir haben Angst. Und wir beten jeden Tag zu Gott, dass es keinen Krieg geben wird“, sagt Alla, Verkäuferin in einem Pelmeni-Geschäft in der Nähe des Fahnenmastes. „Wir erinnern uns alle noch zu gut daran, wie es 2014 war.“

Es ist Tag drei, nachdem Wladimir Putin mit seiner Anerkennung der „Volksrepubliken“ in der Ostukraine per Handstreich die Figuren vom Schachbrett der Diplomatie gefegt und Fakten geschaffen hat, auf die der Westen seitdem nach Antworten sucht.