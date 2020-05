Thomas Dudek kam 1975 im polnischen Zabrze zur Welt, wuchs jedoch in Duisburg auf. Seit seinem Studium der Geschichts­­wissen­schaft, Politik und Slawistik und einer kurzen Tätigkeit am Deutschen Polen-Institut arbei­tet er als Journalist.

Es ist ein verstörendes YouTube-Video, das seit der vergangenen Woche in der Ukraine für Schlagzeilen sorgt. „Ich grüße Sie, werte Eltern. Ich heiße Marina. Ich bin Geschäftsführerin des Hotel Venice. 24 Stunden lang befinden sich Ihre Kinder in guter Obhut unserer Kinderpflegerinnen“, sagt da eine junge Dame, während immer wieder 46 Neugeborene gezeigt werden, die von Kinderpflegerinnen versorgt werden. „Täglich werden mit den Babys Spaziergänge gemacht. Die Babys werden gebadet“, erzählt eine der Pflegerinnen in dem Video über den Alltag der Babys, die zurzeit in einem Kiewer Hotel weilen. Der einzige Kontakt der Eltern zu ihren Kindern besteht aus „Zuschaltungen per Internet“, wie eine der Pflegerinnen erklärt.

Online gestellt wurde das Video am 7. Mai von dem Unternehmen BioTexCom. Es ist eine in der ukrainischen Hauptstadt ansässige Klinik für Reproduktionsmedizin, die sich auf Leihmütterschaften für ausländische Paare spezialisiert hat. Seit Wochen aber bereitet ihr nun die Covid-19-Pandemie Probleme. Da auch die Ukraine ihre Grenzen geschlossen hat, können die aus dem Ausland stammenden Eltern die in der Ukraine geborenen Säuglinge nicht mehr abholen. Diese werden nun in dem zu BioTexCom gehörendem Hotel „Venice“ betreut, zu einem den Umständen entsprechend angepassten Preis, wie sich die Klinik auf ihrer Internetseite rühmt. Statt wie üblich 50 Euro täglich müssen die unter anderem auch aus Deutschland stammenden Eltern pro Kind nur noch die Hälfte für deren Unterbringung und Versorgung zahlen.

Kritischer Appell der Kirchen

Es dauerte nicht lange, bis das Video in der Ukraine für Aufregung sorgte. In der Presse erschienen zum Teil kritische Berichte. Die Bischöfe der Römisch-Katholischen und Griechisch-Katholischen Kirche veröffentlichten einen gemeinsamen Appell an die ukrainische Politik, gegen das „moralische Übel“ der Leihmutterschaft vorzugehen.

Kritische Worte fanden sich aber auch seitens hoher Beamter. Mikola Kuleba, Kinderrechtsbeauftragter des ukrainischen Präsidenten, kritisierte die ukrainische Gesetzgebung, die das Land zu einem „internationalem Online-Händler für Babys“ mache. „Wir wissen nicht mal, wie viele Kinder die Ukraine so ins Ausland liefert“, gab Kuleba offen zu. Ljudmila Denisova wiederum, ehemalige Sozialministerin und seit März 2018 Bürgerrechtsbeauftragte für Menschenrechte, bezeichnete die Leihmutterschaft als ein „dringendes Problem“ und regte an, die Leihmutterschaft zumindest für Ausländer zu verbieten.

Die Ukraine profitiert vom Exportstopp in Indien und Thailand

Ob auf all diese Appelle und kritischen Worte auch Reaktionen seitens des Gesetzgebers folgen, ist jedoch fraglich. Bereits 2018 sorgte BioTexCom für einen Skandal und rief gar den damaligen Generalstaatsanwalt Jurij Luzenko auf den Plan, welcher der Klinik „Kinderhandel“ vorwarf. Grund dafür war der Fall eines italienischen Paares, für das die Reproduktionsklinik für 32.000 Euro zwar eine Leihmutter gefunden hatte, welches sich aber in der Zeit der Befruchtung gar nicht in der Ukraine befand. Wie eine DNA-Analyse ergab, hatte das Kind gar keine Gene des italienischen Paares. Es war nicht der erste Skandal solcher Art. 2013, nur ein Jahr nach der Legalisierung der Leihmutterschaft, wurde einer Klinik für Reproduktionsmedizin in Charkiw vorgeworfen, wider der Gesetze Kinder ins Ausland zu vermitteln.

Doch aus der 2018 angekündigten Gesetzesänderung, die Reproduktionstechnologien nur noch ukrainischen Staatsbürgern und dauerhaft in der Ukraine lebenden Ausländern erlauben sollte, wurde nichts. Was vor allem der starken Lobby der entsprechenden Kliniken geschuldet ist. Nachdem Indien und Thailand diesen medizinischen Praktiken zumindest für Ausländer einen gesetzlichen Riegel vorgeschoben haben, entwickelte sich die Ukraine zu einer weltweit exportierenden „Babyfabrik“, bei dem die Kliniken bis zu 65.000 Euro für ihre Dienste in Anspruch nehmen. Und wie international die Patienten sind, kann man auf der offiziellen Internetseite von BioTexCom sehen. Dort gibt es nicht nur Informationen auf Deutsch, sondern auch noch in 10 weiteren Sprachen.

Leihmütter verdienen bis zu 15.000 Euro

Dass die Ukraine sich zu solch einer Babyfabrik entwickeln konnte, hat mehrere Gründe. Im internationalen Vergleich sind die ukrainischen Reproduktionszentren einigermaßen günstig. Wegen der wirtschaftlichen Situation lassen sich zudem relativ leicht Frauen finden, die sich zu einer Leihmutterschaft bereit erklären. Bei dem ukrainischen Durchschnittslohn von monatlich 300 Euro sind für viele Frauen die 4.000 bis 15.000 Euro, die sie für eine Leihmutterschaft bekommen können, trotz aller moralischer Bedenken ein Anreiz. Eine wichtige Rolle spielt aber auch die lasche Gesetzgebung. Das Alter der ausländischen Patienten spielt für die Kliniken keine Rolle.

Zu einem Umdenken dürfte bei den Betreibern der Reproduktionskliniken auch die Covid-19-Pandemie nicht führen. Angesprochen auf die aktuellen Schlagzeilen, erklärte BioTexCom gegenüber ukrainischen Medien, dass man sich freue, auf das Problem aufmerksam gemacht zu haben. Und weitere Schlagzeilen dürften folgen. Nach Meinung der ukrainischen Bürgerrechtsbeauftragten Denisova, könnte es in den nächsten Wochen bis zu tausend solcher Neugeborene geben wie momentan in dem Kiewer Hotel.