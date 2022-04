Aber womöglich haben wir Deutschen es damit in den letzten Jahrzehnten übertrieben. Warum? Weil uns der innere Frieden, der Wohlstand, die Ruhe wichtiger sind als alles andere. Selbst wenn dort draußen in der Welt etwas passiert, das die Harmonie stört: Am liebsten haben wir es, wenn wieder Ruhe einkehrt. Oder wenn wir uns zumindest in Ruhe mit uns selbst beschäftigen können.