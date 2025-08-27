Wenige Tage vor dem Treffen zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump am 15. August erzielten die russischen Streitkräfte in der Ukraine ihren größten Tagesgewinn seit über einem Jahr. Unterdessen hat Russland in den letzten Wochen seine größten Raketen- und Drohnenangriffe gegen die Ukraine seit Kriegsbeginn gestartet, darunter ein groß angelegter kombinierter Angriff im Donbass am 22. August mit Iskander-Raketen, Selbstmorddrohnen und mindestens 50 Luftbomben.

Die beschleunigten Aktivitäten Russlands könnten darauf hindeuten, dass es eine möglichst starke Verhandlungsposition anstrebt und es daher mit den Verhandlungen ernst meint. Zumindest einige US-Beamte scheinen diese Ansicht zu vertreten, auch Vizepräsident JD Vance, der am 24. August erklärte, Moskau habe „erhebliche Zugeständnisse gemacht“ und sei „bereit, flexibel zu sein“ in Bezug auf einige nicht näher bezeichnete „Kernforderungen“. Doch selbst während Putins Treffen mit Trump hat der Kreml seine Position nicht klar definiert, sondern stattdessen vage Forderungen nach einem nachhaltigen Frieden wiederholt, der die seiner Meinung nach zugrunde liegenden Ursachen des Konflikts angeht und ein neues Gleichgewicht der Sicherheit in Europa und der Welt herstellt.

Trotz der Opfer, die der Krieg gefordert hat, und der Androhung weiterer schwerwiegender Sanktionen gegen Russland zeigen Moskaus Zögern und Ausflüchte seine Unsicherheit hinsichtlich der Beendigung des Konflikts. Neben Fragen zu Territorium und Sicherheit sind für Russland auch wirtschaftliche Fragen nicht weniger wichtig. Versprechen zur Aufhebung von Sanktionen sind nur ein Teil der Gleichung – der Teil, der von externen Akteuren abhängt. Der Rest hat mit dem bevorstehenden Übergang von einer auf Krieg ausgerichteten Gesellschaft und Wirtschaft zu einer auf Handel ausgerichteten Gesellschaft und Wirtschaft zu tun.

Vorteile des Krieges

In der Anfangsphase des Krieges konnte Russland den Sanktionen des Westens nicht ohne Weiteres standhalten. Handelsbeschränkungen beeinträchtigten die exportorientierte Wirtschaft und belasteten den Staatshaushalt. Schlimmer noch: Ausländische Unternehmen zogen sich aus Russland zurück, die Lieferung vieler kriegsrelevanter Güter aus dem Ausland versiegte, und als Moskau im September 2022 eine Teilmobilmachung ankündigte, flohen Hunderttausende vor allem junge, qualifizierte Arbeitskräfte.

Angesichts des Mangels an arbeitsfähigen Männern, Geld, Technologie, Materialien und Know-how versuchte Russland, seine Wirtschaft in eine autarke Militärmaschine zu verwandeln. Die Schwierigkeit dieser Aufgabe zeigte sich an der Front, wo die Nachfrage nach Munition und Material das Angebot überstieg – was schließlich im Juni 2023 in der unglücklichen Rebellion des Anführers der Wagner-Gruppe, Jewgeni Prigoschin, gipfelte.

Mit der Zeit wurden jedoch immer mehr Unternehmen und Ressourcen für die militärische Produktion eingesetzt. Dies trug dazu bei, dass die russische Wirtschaft weiter wuchs. Im Jahr 2023 stieg das Bruttoinlandsprodukt Russlands dank eines Anstiegs der Industrieproduktion um 4,6 Prozent um 4,1 Prozent. Das Fehlen ausländischer Konkurrenz gab den russischen Banken und Unternehmen weiteren Auftrieb, und 2024 stieg das BIP erneut um 4,1 Prozent. Die Wirtschaft flirtete eine Zeit lang mit einer Überhitzung, kühlt sich nun aber allmählich ab, und für 2025 wird weiteres Wachstum prognostiziert.

Die Kehrseite der Stabilität ist die wachsende Rolle des Staates in der russischen Wirtschaft. Der Staat und staatliche Unternehmen machen heute je nach Datenquelle zwischen 30 und 70 Prozent des russischen BIP aus. Staatliche Aufträge ließen die Rüstungsproduktion ansteigen und erhöhten die Industrieproduktion im Jahr 2024 um 14 Prozent. Die Panzerproduktion verdreifachte sich von etwa 100 Stück pro Jahr in den Jahren 2020–21 auf derzeit etwa 300 Stück, und einige Rüstungsfabriken arbeiten rund um die Uhr. Laut Putin wurden bis 2024 mehr als 520.000 neue Arbeitsplätze in der Rüstungsindustrie geschaffen.

Die großzügige Bezahlung von Zeitsoldaten hat die Nachfrage ebenfalls gestützt. Nach der unpopulären Teilmobilmachung legte das russische Verteidigungsministerium den Schwerpunkt auf die Einstellung von Zeitsoldaten, und mehr als 200.000 Bürger haben sich im vergangenen Jahr gemeldet. Die Rekruten erhalten eine einmalige Prämie von durchschnittlich bis zu 2,2 Millionen Rubel (27.000 US-Dollar) – in Moskau sogar doppelt so viel – sowie monatliche Barzahlungen, die in den meisten Regionen weit über den üblichen Löhnen liegen. Die Soldaten geben während ihres Urlaubs viel Geld aus und kurbeln so die Verbrauchernachfrage im zivilen Sektor an.

Frieden ist ein zweischneidiges Schwert

Das Ergebnis der Strategie Moskaus, die Sanktionen des Westens zu überstehen und den Krieg zu gewinnen, ist eine Wirtschaft mit zwei Geschwindigkeiten. Der Militärsektor und verwandte Branchen, die von einer boomenden Nachfrage und staatlichen Ausgaben profitieren, sind rasant gewachsen. Der zivile Sektor musste jedoch größtenteils ohne staatliche Unterstützung auskommen. Sein langsameres Wachstum beruht hauptsächlich auf der Nachfrage, die zum Teil auf die ungewöhnlich hohen Zahlungen an Soldaten zurückzuführen ist.

Für 2025 werden die Verteidigungsausgaben voraussichtlich 32,5 Prozent des Haushalts ausmachen – ein untragbar hoher Anteil. Ende Juli hatte das Defizit des russischen Bundeshaushalts bereits 4,9 Billionen Rubel (2,2 Prozent des BIP) erreicht und lag damit über dem Jahresziel von 3,8 Billionen Rubel. Infolgedessen wird die Regierung bei der Finanzierung von Projekten selektiver vorgehen.

Bevor der Krieg jedoch endet – und solange noch Sanktionen und ein Haushaltsdefizit bestehen – muss der Kreml mit den Vorbereitungen für den Übergang in die Nachkriegszeit beginnen. Russland wird auch nach dem Krieg weiterhin enorme Summen in die Entwicklung und Produktion von Verteidigungsgütern investieren – sowohl für den Waffenexport als auch um mit der Aufrüstung der Nato Schritt zu halten –, aber die Ausgaben werden wahrscheinlich deutlich geringer ausfallen. Der plötzliche Rückgang der Verteidigungsaufträge wird zu Entlassungen führen, mit besonders harten Folgen für Regionen, in denen Verteidigungsunternehmen dominieren. Unterdessen muss der Kreml den zivilen Sektor ankurbeln, damit dieser nicht nur die bald arbeitslosen Beschäftigten der Verteidigungsindustrie, sondern auch die Hunderttausenden von Vertragssoldaten, die von der Front zurückkehren, aufnehmen kann.

Die Abkehr von der Kriegswirtschaft erfordert ausländische Investitionen, Technologie und die Wiederaufnahme des Handels, weshalb Moskau im Rahmen einer Einigung eine Lockerung der Sanktionen fordern wird. Die Auffüllung des Haushalts wird von entscheidender Bedeutung sein, was bedeutet, dass Russland auf der Aufhebung der Beschränkungen für die Ölindustrie bestehen wird, die nach wie vor stark von ausländischer Technologie abhängig ist. Wichtig wird auch sein, die Rückkehr ausländischer Unternehmen sicherzustellen, da die von Sanktionen belasteten russischen Hersteller – insbesondere in den Bereichen Pharmazeutika, Automobile und Elektronik – Schwierigkeiten hatten, ihre Produktion zu steigern oder ausreichende Ersatzprodukte herzustellen. So notwendig dies auch sein mag, der Zustrom ausländischer Produkte und die Rückkehr ausländischer Wettbewerber werden russische Unternehmen zumindest anfangs vor Herausforderungen stellen.

Eine weitere Schwierigkeit sind die Löhne. Da die exorbitant hohen Löhne für das Militär und verwandte Branchen den Arbeitsmarkt verzerren, muss der Kreml vor Kriegsende die Löhne im zivilen Sektor erhöhen, um die Nachfrage aufrechtzuerhalten und eine Arbeitskräftkrise zu vermeiden. Angesichts des nachlassenden Wirtschaftswachstums könnte die Nachfrage nach Arbeitskräften jedoch sogar sinken, was es für den Staat schwieriger machen würde, die Löhne anzuheben. Unterdessen könnten Arbeitnehmer in der Rüstungsindustrie und Vertragssoldaten (deren Verträge ihnen das Recht auf Rückkehr an ihren früheren Arbeitsplatz garantieren) zögern, deutlich schlechter bezahlte Stellen anzunehmen, und einige werden sich der informellen Wirtschaft zuwenden. Schließlich besteht die Gefahr, dass eine Anhebung der Löhne ohne Steigerung der Produktivität die Inflation anheizt und die Vorteile höherer Löhne zunichte macht.

Kein Plan für die Nachkriegszeit

All dies könnte darauf hindeuten, dass der Kreml, dem eine klare Ausstiegsstrategie fehlt, nicht ernsthaft bereit ist, über Frieden zu verhandeln. Moskau hat keinen Plan für die Wiedereingliederung von Soldaten oder die Umwidmung von Verteidigungsunternehmen. Die Uneinigkeit zwischen der Zentralbank und der Regierung erschwert die Politikgestaltung zusätzlich. Daher werden in Verhandlungen Diskussionen über territoriale Zugeständnisse Kiews nicht ausreichen – insbesondere angesichts des beschleunigten Vormarsches Russlands. Moskau wird Garantien in Bezug auf ausländische Investitionen, die Rückkehr ausländischer Unternehmen und den Zugang zu ausländischer Technologie fordern.

In Kooperation mit: