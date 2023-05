So erreichen Sie Thomas Urban:

Vermutlich ist sich Maria Lwowa-­Belowa keiner Schuld bewusst. Vermutlich betrachtet sie den Haftbefehl des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag für sie als große Ungerechtigkeit, als Ergebnis einer bösen Intrige des dekadenten Westens, der Russland erniedrigen, gar zerstören wolle. Dabei hat die 38-Jährige, die den offiziellen Titel „Bevollmächtigte im Amt des Präsidenten der Russischen Föderation für die Rechte des Kindes“ trägt, nur Gutes gewollt, zumindest so, wie sie es versteht – und wie ihr oberster Dienstherr im Kreml es ihr aufgetragen hat. Wladimir Putin ist eigentlich die Person, dem die Haager Richter wegen russischer Kriegsverbrechen in der Ukraine den Prozess machen wollen, sie ist nur eine Nebenfigur.

Lwowa-Belowa beteuert, sie habe mit den allerbesten Absichten die Rettung von Waisenkindern aus den Kampfzonen in der Ukraine organisiert. Im Haager Schriftsatz ist jedoch von Verschleppung und Zwangsadoption die Rede, ganz abgesehen davon, dass es sich in vielen Fällen nicht um Waisen handelt, sondern um ukrainische Kinder, die durch die Kriegsereignisse von ihren Eltern getrennt worden sind. Im Lichte des Völkerrechts handelt es sich um Kriegsverbrechen, die Behörden in Kiew haben knapp 20 000 Fälle dokumentiert.