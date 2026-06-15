Soldat montiert Drohne im Grasfeld bei Tageslicht, keine sicher erkannten Personen. Foto.
Ein ukrainischer Soldat bereitet den Start einer Drohne in Richtung russischer Stellungen vor / picture alliance/dpa/AP | Andrii Marienko

Ukraine-Krieg Die Gegner von Waffenlieferungen haben die Debatte verloren

Seit vier Jahren argumentieren die Gegner westlicher Waffenhilfe, Russland sitze am längeren Hebel. Doch die Inkompetenz seines Militärs und der Zustand seiner Staatsfinanzen legen nahe, dass nicht nur die Ukraine gegen die Zeit kämpft, sondern auch Putin selbst.

VON SHANTANU PATNI am 16. Juni 2026 8 min

Autoreninfo

Shantanu Patni studiert Osteuropa-Studien an der Freien Universität Berlin. 

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Demokratien, die darauf programmiert sind, Verluste zu minimieren, können einem autokratischen System, dem Verluste gleichgültig sind, in einem langen Abnutzungskrieg nicht standhalten – so lautet, in ihrer freundlichsten Version, die Grundprämisse der Gegner von Waffenlieferungen an die Ukraine. Solange der Westen liefert, verlängert er nur das Sterben, ohne die Kräfteverhältnisse zu verschieben. Waffenlieferungen beförderten zudem die Eskalation: Man dürfe eine Atommacht nicht in die Enge treiben, warnten sie uns.

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Ingbert Jüdt | Di., 16. Juni 2026 - 08:11

Herr Patni nennt keines. Und zu seiner Frage, »ob Moskau aus jedem weiteren Monat Krieg überhaupt noch einen strategischen Vorteil zieht«, gibt er keine Definition, was denn seiner Meinung nach ein solcher strategischer Vorteil wäre. Ich springe da gerne ein: was Russland *nicht* will, ist ein eingefrorener Konflikt, der nur so lange anhält, bis die ukrainischen Munitionslager mit europäischem Geld wieder aufgefüllt sind und die nächste verheizbare Generation Soldaten herangewachsen ist. Ansonsten hat Kiew auf dem Wege seiner rechtsextremen Kultur- und Sprachenpolitik die Krim und das Donbass spätestens seit 2019 verzockt.

Die »militärischen Erfolge der Ukraine« waren von Anfang an die NATO-Faust im ukrainischen Boxhandschuh, die Integration der ukrainischen Armee in NATO-Standards begann 2014, und dass keine ATACMS ohne Daten aus Wiesbaden ihr Ziel anfliegt, ist eine eingestandene Tatsache. Es ist ein buchstäblich brandgefährlicher Selbstbetrug, diesen Sachverhalt zu unterschlagen.

Putin zwar objektiv betrachtet von der NATO provoziert worden sein das zu tun was er letztendlich getan hat und auch noch heute tut - aka 'die Mitschuld der Nato/des Westens'... - ABER GRUNDSÄTZLICH beansprucht er/Putin die GESAMTE! Ukraine für Russland..., sagt er ja selber unzweideutig..., und das ist wohl zweifelsfrei völkerrechtswiedrig, setzt man völkerrechtlich Normen an..., und ganz klare Imperialpolitik der übelsten Sorte - da gibt es mMn dem Grunde nach keinerlei andere Interpretation, ach 30 Jahren ukrainischer Unabhängigkeit.

DAS zu leugnen ist zwar möglich... - aber nicht sinnvoll (und schon garnicht objektiv...). Über die URSACHEN! seines Handelns kann man aber durchaus auch geteilter Meinung sein... - m.E. Das entschuldigt aber keinen derartigen Krieg on dieser Situation, das hätte man/Putin auch anders lösen können, trotz Nato... 🤔

Und was die beiderseitige 'Greulpropaganda' im Krieg angeht - grundsätzlich... ... ...!?!? - erspare ich mir hier... ...

Peter William | Di., 16. Juni 2026 - 08:30

Weiß das bei einem Abnutzungskrieg gewinnt, wer wirtschaftlich später zusammenbricht.

Kommentar am Rande: "...Haushalt kaum zugute, wenn seine Pipelines, Raffinerien und Häfen in Flammen liegen." So etwas steht in Flammen, brennen ist ein aktiver Prozess.

Im ersten WK waren neben den britischen Tanks die die Schützengräben überwinden konnten die USA diejenigen die das Gleichgewicht des Stellungskrieges zugunsten Westeuropas verschoben haben.

Die deutsche Wirtschaft leidet enorm unter diesem Krieg und den fehlenden Rohstoffen aus Russland. Noch kann alles mit Sonderschulden, verschleppten Reformen und Nazi-Gequatsche zusammengehalten werden. Die AfD kratzt aber an den 30 Prozent in den Wählerumfragen. Der Kriegsausgang steht definitiv noch nicht fest.

"Der Kriegsausgang steht definitiv noch nicht fest."
Das ist genau so... - siehe auch meinen Beitrag weiter unten... ....

Was Sie beschreiben ist richtig..., trifft aber nur auf konventionelle Kriegsführung zu.

Die tatsächlichen Kräfteverhältnisse spiegeln heute die Atomwaffenarsenale dieser Welt wieder...

Wenn dem nicht so wäre, dann wäre Herr Kim Jong-un -Oberster Führer von Nordkorea (lt. Wikipedia)- längst erledigt/tot. 🤔

Hans Süßenguth-Großmann | Di., 16. Juni 2026 - 09:41

Wenn festgestellt wird, dass die Russen ökonomische Schwierigkeiten haben, gehört es einfach dazu festzustellen, dass die Ukraine wirtschaftlich tot ist. Sie lebt von unseren Geld. Wie lange die europäischen Regierungen bereit sind den Forderungen, keine Bitten, aus Kiew nachzukommen ist fraglich. In Stein gehauen ist es nicht das 60% des Staatshaushaltes der UA durch die EU finanziert werden.

Thomas Veit | Di., 16. Juni 2026 - 10:15

Deshalb ist es ja mittlerweile bzw. besser von Anfang an (2007/2008!) ein Konflikt zwischen dem Westen/NATO/USA/EU - und was noch so alles dazu gehört... - und Russland.

Die Ukraine ist nur das vorgeschoben zuerst Experinentier- und jetzt Schlachtfeld..., wie die Finanzströme und das Sanktionsengagement der EU gegen Russland (zum massiven eigenen Schaden!!) zweifelsfrei eindrucksvoll belegen... - Frau Baerbock hatte schon Recht... ...☝ /😉🤣

Wir sind im Krieg mit Russland - zweifellos.

Walter Bühler | Di., 16. Juni 2026 - 09:51

Ein Politologie-Student der FU kann nicht von vorneherein als sachkundiger und ideologiefreier Experte für außenpolitische Vorgänge angesehen werden.

Man darf da heutzutage eher einen jungen Mann erwarten, der seine künftige Karriere (in der Medienwelt oder in der Politik) vorbereitet.

Der Artikel wirkt auf mich wie eine Routinearbeit eines der braven Calumniatoren, die in einer der heute üblichen Kampagnen-Redaktionen (oder Think-Tanks) politische Aufträge bearbeiten und davon gut leben.

Na gut - so kann man auch sein Berufsleben gestalten.

Nix für ungut, und viel Erfolg bei dieser Karriere!

Thomas Veit | Di., 16. Juni 2026 - 09:59

'Verlieren gibt es nicht als Option!' ist, u.a. aus Beschreibungen seiner früheren Tätigkeit als KGB-Agent in der DDR, aber es gibt auch reichlich andere Indizien in seiner Karriere die auf die Richtigkeit dieser Einschätzung schließen lassen...

Putin ist zudem 300%iger Nationalist, Menschenverachter und dem (russ.) Männlichkeitwahn verfallen. Er hat seine Machtbasis de facto 100% nach innen abgesichert.

Putin/Russland KANN! und DARF! nicht gegen die Ukraine verlieren, nach seinem Weltbild!!!

>> mit jeder Fortführung und Eskalation des Konflikts auf russisches Gebiet z.B. steigt deshalb das Risiko eines Atomwaffeneinsatzes erheblich!!!

Die mMn flache und rein wirtschaftlichen Betrachtungen des Herrn Patni hier blendet diese Dimension des Konflikts mit massiv negativen Folgen für Europa und die Welt - nicht nur physisch... - komplett aus.

Es gilt 'bei den Waffenlieferern' das Prinzip Hoffnung: 💥DAS💥 wird schon nicht passieren...!?!?

Ich wäre mir da nicht so sicher... (s.o.!) 🤔

die trotzige Haltung 'WIR lassen uns nicht von Putins Atomwaffendrohungen beeindrucken, wir/Frankreich haben auch welche...!' entlockt Putin höchstens ein müdes Lächeln... ... - zu Recht.

Respekt hat Putin allein vor den USA und China..., beide stehen aber NICHT (mehr 🇺🇲) auf unserer (EU) Seite... ... - und falls es zum 💥Knall💥 kommt..., dann bei uns im schönen Europa... ..., die anderen gucken zu. ☹

höchstens ein müdes Lächeln...' - weil Frankreich, und nur Frankreichs Präsident himself könnte einen Atomschlag auslösen..., NICHT Paris opfern wird um irgendeinen ukrainischen Oblask oder selbst Kiew beim Einsatz russischer taktischer Atomwaffen in der ersten Stufe zu rächen oder vermeintlich zu retten... ... - wird er nicht, der französische Präsident.

Das ist logisch... - und das weiß natürlich auch Putin (Militärexperten beider Seiten sowieso...).

In weiten Teilen habe ich nichts einzuwenden. Eine Frage indessen stelle ich mir seit nunmehr einigen Jahren. Es geht um den Einsatz von Kernwaffen, die Sie als entscheidend qualifizieren. Das ist für mich der Punkt, zu widersprechen. Keiner, der das riskiert, kann sicher sein, dass ein solches Vorgehenfür ihn selbst folgenlos bleibt. Im günstigsten (oder ungünstigsten, je nach Standpunkt) Fall trifft es ihn selbst härter als den Gegner. So etwas tun nur Todeskandidaten. Russland ist kein solcher. Vielleicht zur Verdeutlichung - bei Israel, einem Land ohne strategische Tiefe und international isoliert sähe das wohl anders aus.

nur würde wohl eine atomare Eskalation auf der Ebene taktischer Atomwaffen auf dem Gebiet der Ukraine erfolgen - so die (echten) Experten - was keinesfalls für Russland in der aktuellen Lage automatisch 'die Todeskandidatur' bedeuten würde/müsste. Es wäre eine Möglichkeit den Krieg mit einem großen Paukenschlag für sich zu entscheiden... 🤔 Die Annahme der Westen/die Nato UNTER TRUMP!!! würden klassisch gleich wie bei einem (taktischen) Atomschlag auf Nato-Gebiet reagieren, welcher Ihre Argumentation offensichtlich zu Grunde liegt..., trifft hier mit Sicherheit NICHT zu..., deshalb,b betont man/Nato ja auch fortlaufend beglichen, dass man NICHT Konfliktteilnehmer wäre... ...

Wenn Putin das täte, taktische Atomwaffen in der Ukraine..., dann wäre er international geächtet und wohl auch der 'Ober-ober-Paria' -- aber ob ihn das abhalten wird, wenn er sich tatsächlich in die Enge gedrängt fühlt..., in dem Alter...!?? Der Westen wird nix tun.

Man sollte es besser nicht provozieren - mMn.

@Thomas Veit, für Ihre personenbezogene Analyse spricht einiges. Präsident Putin war 1989 ein einfacher, sehr gut Deutsch sprechender KGB-Agent in Dresden. Seinen kometenhaften Aufstieg verdankt er vor allem seinem "300%igen" russischen Nationalismus mit der Hauptaussage "die Ukraine hat keine eigene Staatlichkeit ".
Nach den Angriffen auf die Energieinfrastruktur erfolgen nun offenbar Angriffe auf nationale Symbole. Das kann ein Zufall sein, muss es aber nicht……….

Dagmar Lubig | Di., 16. Juni 2026 - 11:03

der koketiert hier mit Faktor "Zeit", und diese ist tatsächlich rein theoretisch unbegrenzt vorhanden, also kam letztendlich ein Plädoyer für die Fortsetzung dieses Krieges auf eine unbestimmte Zeit heraus, da die Zeit angeblich für die Ukraine "arbeitet".

Wer auf diesen, nicht greifbaren, vermeintlich reichlich vorhandenen Faktor " Zeit" setzt, der ist oft schlecht beraten!!!

Das, liebe Frau Lubig, steht nicht in dem Artikel. Patni verweist nur darauf, dass auch dem Kreml der anhaltende "Substanzverlust" Probleme bereiten könnte. Bisher wurde meist davon ausgegangen, dass ausschließlich und nur die Ukraine nicht durchhalten würde.

Bernd Windisch | Di., 16. Juni 2026 - 13:18

"Doch die Inkompetenz seines Militärs und der Zustand seiner Staatsfinanzen legen nahe, dass nicht nur die Ukraine gegen die Zeit kämpft, sondern auch Putin selbst."

Der EU-Verteidigungskommissar Andrius Kubilius sagte im Dezember 2024 unter Verweis auf Geheimdienstbewertungen, Russland könne 2030 bereit für einen Angriff auf EU-Staaten sein, und Europa sei darauf derzeit nicht ausreichend vorbereitet.

Vor wem müssen wir uns mehr fürchten, vor den inkompetenten Russen oder der Inkompetenz der Auguren?

(Auguren waren im antiken Rom angesehene Priester und Beamte, die den Willen der Götter deuteten – vor allem durch die Beobachtung des Vogelflugs. Heute bezeichnet man so im übertragenen Sinn besserwisserische Experten oder Personen, die orakelhafte Prognosen abgeben.) Wiki.

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