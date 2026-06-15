Ukraine-Krieg - Die Gegner von Waffenlieferungen haben die Debatte verloren

Seit vier Jahren argumentieren die Gegner westlicher Waffenhilfe, Russland sitze am längeren Hebel. Doch die Inkompetenz seines Militärs und der Zustand seiner Staatsfinanzen legen nahe, dass nicht nur die Ukraine gegen die Zeit kämpft, sondern auch Putin selbst.