Der US-Präsident sagte, was zu sagen war. Denn Europa hat in seiner schlimmsten Krise seit 1945 mit Joe Biden mehr Glück als Verstand. Sollte Wladimir Putin darauf spekuliert haben, der Nachfolger von Donald Trump werde sein Wüten in der Ukraine nur mit einem müden Stirnrunzeln quittieren und sich dann wieder seinem Konflikt mit China widmen, dann hat er sich auch hier spektakulär geirrt. Nur in der Bundesregierung weiß man nicht so recht, was man von dieser Entwicklung halten soll. Nicht einmal jetzt hält es der SPD-Kanzler für an der Zeit, das Verhältnis zum wichtigsten östlichen Nachbarn endlich zu bereinigen, auf eine neue Grundlage zu stellen. Fast täglich muss diese Bundesregierung davon abgehalten werden, wiederum deutsche Sonderwege zu gehen. Und bis jetzt weiß man nicht so wirklich, welche Rolle der Bundeskanzler selbst hier spielt.