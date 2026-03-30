In meinem 1996 erschienenen Buch „The Future of War“ schrieb ich, dass die Zukunft der Kriegsführung auf unbemannten Luftfahrzeugen und einer extremen Zielgenauigkeit beruhen würde, die durch satellitengestützte Aufklärung ermöglicht wird. Diese Zukunft ist eindeutig bereits Realität; der Krieg in der Ukraine deutete bereits darauf hin, und der Krieg im Iran hat dies bestätigt. Ich erwähne mein Buch nicht, um mich selbst zu loben, sondern um zu betonen, dass die Kriege des 20. Jahrhunderts, die auf Bodenkriegsführung, bemannten Flugzeugen und Überwasserschiffen basierten, ebenso überholt sind wie die Kavallerie vor einem Jahrhundert. Wir befinden uns noch mitten in dieser Entwicklung, daher ist die Vergangenheit noch nicht ganz verschwunden, aber die Zukunft ist bereits da.

Drohnen hatten sich bereits vor dem Ukraine-Konflikt als einsatzfähige Waffen etabliert; die USA hatten sie in den Kriegen nach dem 11. September als militärisches Instrument eingeführt. Doch die Ukraine hat ihren Einsatz auf ein völlig neues Niveau gehoben. Als Russland mit massiven Infanterieverbänden, gepanzerten Kampffahrzeugen und Artillerie in die Ukraine einmarschierte, hätte es die ukrainischen Streitkräfte angesichts seiner gut ausgebildeten Soldaten und seines entschlossenen Einsatzes mühelos hinwegfegen müssen. Und Moskau hätte dies wahrscheinlich auch getan, wären dies die wesentlichen Elemente des Krieges gewesen. Russland hätte dies erkennen müssen, da es über zahlreiche Satelliten und Drohnen verfügt.

Präzise Geheimdienstinformationen

Als ich „The Future of War“ schrieb, ging ich davon aus, dass unbemannte Flugzeuge sich selbst zu ihren Zielen navigieren, ihre Sprengladung abwerfen und zur Basis zurückkehren würden. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass die unbemannten Luftfahrzeuge sowohl Flugzeuge als auch Bomben sein würden, wie es in der Ukraine der Fall ist. Zum Zeitpunkt der Invasion verfügte die Ukraine über eine gut ausgebildete, hochmotivierte und mutige Armee, wenn auch eine viel kleinere als die Russlands, und sie überlebte und stoppte Russland dank präziser Geheimdienstinformationen über russische Truppenaufstellungen und Bewegungen, die von amerikanischen und europäischen Satelliten geliefert wurden. Dank dieser Erkenntnisse gelang es ihr, Truppen zu konzentrieren und den russischen Vormarsch gezielter aufzuhalten oder zumindest zu verlangsamen.

Im Laufe des Krieges wurden die Erkenntnisse zunehmend dazu genutzt, Drohnen mit Zielinformationen zu versorgen. Die Drohnen selbst waren praktisch Bomben, die sich selbst zum Ziel lenken konnten. Moskau hat nicht vollständig erkannt, dass massierte Infanterie, unterstützt durch Artillerie, präzisionsgelenkte Drohnen und Raketen nicht besiegen konnte. Die russische Armee hat sich seitdem erheblich weiterentwickelt, doch das Ergebnis ist ein Krieg, der in vielerlei Hinsicht festgefahren ist: Beide Seiten führen massive Drohnenangriffe auf Einrichtungen durch, während sehr kleine Einheiten in sehr kleinen Gefechten um kaum nennenswerte Gewinne kämpfen.

Der Krieg im Iran wird auf der Grundlage der in der Ukraine gewonnenen Erkenntnisse geführt. Wäre der Konflikt in der Vergangenheit ausgebrochen, wären US-Marines auf beiden Seiten der Straße von Hormus gelandet, und die 82. Luftlandedivision wäre in den nördlichen Gebieten abgesprungen, um das Korps der Islamischen Revolutionsgarden aus dem Wirkungsbereich der Meerenge zu verdrängen und diese so zu öffnen. Eine solche Landung würde heute nicht unbedingt funktionieren. Drohnen und Raketen haben eine Reichweite von bis zu mehreren tausend Meilen, und angesichts der weiträumigen Verteilung der Drohnen müssten die USA einen riesigen Teil des iranischen Territoriums einnehmen, um die Meerenge zu öffnen.

Washingtons zwei Optionen

Washington hat somit zwei Optionen: entweder einen massiven Landkrieg zu beginnen, um große Teile des Iran (oder sogar das gesamte Land) einzunehmen, oder eine riesige Anzahl von Langstrecken-Drohnen und Raketen einzusetzen, um auf der Grundlage präziser Satellitenaufklärung iranische Drohnenstützpunkte anzugreifen. Wichtig ist, dass die Verbreitung von Drohnen den Bedarf an bemannten Flugzeugen nicht überflüssig macht; die USA und Israel müssen weiterhin Luftangriffe durchführen, um Drohnen der Revolutionsgarden und Drohnenproduktionsanlagen zu zerstören. Und auch wenn es den Anschein hat, dass der Iran nur über wenige Flugabwehrsysteme verfügt – oder dass diese Systeme außer Gefecht gesetzt oder lahmgelegt wurden –, kosten bemannte Einsätze immer noch mehr Menschenleben und Geld als eine zielgenaue Drohne.

Der Schlüssel zu dieser Art von Krieg liegt, wie bei allen Kriegen, in der militärischen Aufklärung. In diesem Fall muss die Aufklärung jedoch präzise und äußerst zeitnah sein, da Drohnen – ebenso wie Infanterie – rasch neu positioniert werden können. Die Aufklärung erfolgt in erster Linie über Satelliten. Die USA und Israel verfügen über Systeme, mit denen sie die iranischen Drohnenstützpunkte aufspüren und ins Visier nehmen können, selbst wenn diese mobil sind. Es ist unklar, über welche Satellitenkapazitäten der Iran verfügt. Teheran verfügt zwar über ein Satellitenprogramm, dessen Qualität ich jedoch nicht beurteilen kann, und es gibt Behauptungen, dass Russland Satellitendaten bereitstellt, als Reaktion auf die Bereitstellung von Satellitendaten durch die USA an die Ukraine. Die meisten Angriffe des Iran scheinen jedoch auf unbewegliche Ziele ausgerichtet zu sein, insbesondere auf US-Luftwaffenstützpunkte in der Region und feste Ziele in Ländern, die als potenziell dem Iran feindlich gesinnt oder mit den USA verbunden gelten.

Der Weltraum als eigentliches Kampffeld

Im Krieg der Drohnen und Raketen liegt der Schwerpunkt der Kriegsführung im Weltraum. Werden die Satelliten zerstört, sind die für die Führung eines mobilen Krieges erforderlichen Informationen verloren. Drohnen benötigen präzise und zeitkritische Daten, die nur weltraumgestützte Systeme zuverlässig liefern können – insbesondere in der erdnahen Umlaufbahn, wo Aufklärungssatelliten in Konstellationen um die Erde kreisen, die für eine ständige Überwachung erforderlich sind. GPS-Satelliten in der mittleren Erdumlaufbahn leiten das Ziel an, genauso wie GPS unsere Autos auf der Straße leitet. Wer also den Weltraum kontrolliert, beherrscht die Erde. Man darf jedoch nicht vergessen: Wenn die Fähigkeit eines Satelliten, Daten zur Erde zu übertragen, ausfällt, ist der Satellit nutzlos.

Der Kampf um den Weltraum hat also zwei mögliche Dimensionen: die Zerstörung des Satelliten selbst oder die Blockade der Datenübertragung vom Satelliten zur Erde. Wenn Drohnen auf Präzisionszielerfassung in Echtzeit angewiesen sind, kann diese nur von einer erhöhten Position aus erfolgen, nämlich aus dem Weltraum. Dies ist nicht der Krieg unserer Väter (oder gar der Krieg, an den viele von uns gewöhnt sind). Während frühere Schlachten auf Bodenkriegsführung ausgerichtet waren, sind die Konflikte in der Ukraine und im Iran in hohem Maße von Drohnen, Satelliten und mobiler Kriegsführung abhängig. Somit ist die Vorherrschaft im Weltraum, die wiederum die Vorherrschaft auf See und an Land sicherstellt, der entscheidende Faktor. Die Ukraine und der Iran sind die Testfelder für Weltraummacht, so wie der Erste und Zweite Weltkrieg die Testfelder für die Einführung der Luftmacht waren. Schon bald wird die Weltraummacht die Luft- und Landmacht bestimmen.

Das bedeutet nicht, dass die klassische Infanterie überflüssig wird; es bedeutet lediglich, dass sie nicht mehr der entscheidende Faktor eines Krieges sein wird und daher weitaus weniger Verluste erleiden wird. Tatsächlich könnten auch Zivilisten weniger leiden. Die Flächenbombardements von Städten zur Zerstörung feindlicher Industrieanlagen könnten überflüssig werden, und obwohl es sicherlich zivile Opfer geben wird, sollten diese nicht in der Größenordnung beispielsweise des Zweiten Weltkriegs liegen.

Es mag voreilig sein zu glauben, dass dieser Krieg ohne Bodeneinsatz beendet werden kann, doch scheint mir die Gefahr, die satellitengesteuerte Drohnen und Raketen für Bodentruppen darstellen, mittlerweile so groß zu sein, dass konventionelle Bodentruppen weitaus verwundbarer und weniger überlebensfähig sind als früher. Natürlich enden Kriege häufig mit der Besetzung des besiegten Landes. Raketen und Drohnen können keine Nationen besetzen, und irgendwann, wenn dies das Ziel ist, werden Bodentruppen manchmal unverzichtbar sein, sobald der Feind bereits erheblich geschwächt wurde.

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