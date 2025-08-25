- „Es werden viele illusorische Debatten geführt“
Nach dem Ukraine-Gipfel gehen die Debatten über die Zukunft des Krieges weiter. Oberst a.D. Ralph Thiele warnt: Eigene europäische Strategien fehlen, Friedenstruppen bleiben illusorisch – eine Eskalation des Krieges ist realistischer als ein baldiger Frieden.
Oberst a.D. Ralph Thiele ist Vorsitzender der Politisch-Militärischen Gesellschaft in Berlin. Er diente unter anderem im Planungsstab des Verteidigungsministers, im Private Office des Nato-Oberbefehlshabers sowie als Direktor an der Führungsakademie der Bundeswehr. Thiele ist Herausgeber des Buches „Hybrid Warfare“ (2021).
Herr Thiele, vorvergangenes Wochenende fand im Weißen Haus ein Ukraine-Gipfel mit den europäischen Partnern und Präsident Selenskyj statt. Wie fällt Ihre Bilanz dieses Treffens aus?
