Was bleibt nach dem Ukraine-Gipfel im Weißen Haus? „Es werden viele illusorische Debatten geführt“

Nach dem Ukraine-Gipfel gehen die Debatten über die Zukunft des Krieges weiter. Oberst a.D. Ralph Thiele warnt: Eigene europäische Strategien fehlen, Friedenstruppen bleiben illusorisch – eine Eskalation des Krieges ist realistischer als ein baldiger Frieden.

INTERVIEW MIT RALPH THIELE am 26. August 2025

Clemens Traub

Clemens Traub ist Buchautor und Cicero-Volontär. Zuletzt erschien sein Buch „Future for Fridays?“ im Quadriga-Verlag.

Oberst a.D. Ralph Thiele ist Vorsitzender der Politisch-Militärischen Gesellschaft in Berlin. Er diente unter anderem im Planungsstab des Verteidigungsministers, im Private Office des Nato-Oberbefehlshabers sowie als Direktor an der Führungsakademie der Bundeswehr. Thiele ist Herausgeber des Buches „Hybrid Warfare“ (2021).

Herr Thiele, vorvergangenes Wochenende fand im Weißen Haus ein Ukraine-Gipfel mit den europäischen Partnern und Präsident Selenskyj statt. Wie fällt Ihre Bilanz dieses Treffens aus?

