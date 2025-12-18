Wolodymyr Selenskyj und Friedrich Merz
Wolodymyr Selenskyj und Friedrich Merz

Europas Rolle im Ukraine-Konflikt „Wir sprechen viel über Haltung, aber zu wenig über Realitäten“

Der Berliner Ukraine-Gipfel hat international Aufmerksamkeit erregt. Im Interview spricht der Sicherheitsexperte Oberst a.D. Ralph Thiele über politische Symbolik ohne Substanz - und die Risiken eines Konflikts, der kaum zu Ende gedacht ist.

INTERVIEW MIT RALPH THIELE am 18. Dezember 2025

Clemens Traub

Autoreninfo

Clemens Traub ist Cicero-Redakteur.

Oberst a.D. Ralph Thiele ist Vorsitzender der Politisch-Militärischen Gesellschaft in Berlin. Er diente unter anderem im Planungsstab des Verteidigungsministers, im Private Office des Nato-Oberbefehlshabers sowie als Direktor an der Führungsakademie der Bundeswehr. Thiele ist Herausgeber des Buches „Hybrid Warfare“ (2021).

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
Walter Buehler | Do., 18. Dezember 2025 - 13:08

Arbeitsteilung ist in vielen Bereichen etwas Gutes und Wichtiges. Sie setzt gegenseitiges Vertrauen voraus, gekoppelt mit Sorgfalt, Zuverlässigkeit und Sachkompetenz bei der eigenen Arbeit.

Als Bürger in einer heutigen Demokratie kann man aber die Politik im Sinne einer funktionierenden Arbeitsteilung längst nicht mehr vertrauensvoll den Berufs-Politikern überlassen.

Im Gegensatz zu ihren Vorgängern ist ihnen offenbar nicht nur jegliche historische und politische Kompetenz verloren gegangen. Sie zeigen auch kein Verantwortungsgefühl mehr gegenüber dem Land und gegenüber den Menschen, denen sie ihr Amt verdanken.

Stattdessen laufen sie nur blind hinter solchen Medienpopanzen wie Greta Thunberg und Wladimir Selenski hinterher. Ihre private berufliche Karriere sichern sie´in den mächtigen Netzwerken ab, die ihnen auch seichte und primitive ideologische Ersatzreligionen oder Ersatzheimaten bieten.

Nicht nur die Bundeswehr und die Infrastruktur ist inzwischen vergammelt.

Was denken Sie Herr Buehler was passiert wenn beide Arme von Merz der Eine von der SPD der Andere von den Grünen, nach oben schnellen um Russlands Geld zu verschleudern und Deutschland dafür bürgen muss ?
Da sind Massenmigration Wirtschaftsflaute vergammelte Straßen und eine kaputte Bundeswehr noch unsere kleinsten Probleme……und das alles ohne parlamentarische Legitimation, die bei Enthaltung der SED Erben und Nein der AfD nicht gegeben ist.
Das wird alles ganz bitter und es regt sich nichts !
MfG a d Erfurter Republik

Wolfgang Borchardt | Do., 18. Dezember 2025 - 13:29

Lagebeurteilung. In einem Land, das lieber Moral, Ideologien und Prognosen als sachdienlichen Lösungen folgt, keine Selbstverständlichkeit. Immerhin darf es noch gesagt und gedruckt werden. Vielleicht gerade deshalb, weil zielorientierte Effizienz keine Lobby hat?

Stefan | Do., 18. Dezember 2025 - 14:02

„Hüte dich vor der falschen Haltung: Sie macht aus dem göttlichen Garten eine öde Einöde und aus dem Licht der Realität ewige Finsternis.“
Warum hat der Krieg im Sudan eigentlich nicht den gleichen Stellenwert für die Willigen, wie der Krieg in der Ukraine ???
Vielleicht weil es dort nichts zu holen gibt ???
Und wenn man bezüglich der Frage im Bundestag als Kanzler schon die Frage ansich, ob denn auch deutsche Soldaten dort im ukrainischen Niemandsland den Frieden sichern sollen und was passiert, wenn dann Russland erneut angreift, noch nicht einmal klar beantworten will, dann fühle zumindest ich mich von Friedrich Merz hinter die Fichte geführt.
Sicherheitsgarantien mit deutscher Beteiligung militärischer Art und die am Tropf des deutschen Steuerzahlers hängende Ukraine auf Biegen und Brechen durchfüttern wollen.
Dazu wäre wohl eine Volksbefragung bitter nötig, bevor sowas im Alleingang von Merz beschlossen wird.
Warten wir ab was in Brüssel rauskommt.
Frau Meloni seien sie kritisch !

Klaus Funke | Do., 18. Dezember 2025 - 14:38

Oberst Thiele hat Klartext gesprochen. Er ist Fachmann mit Köpfchen. Und genau sowas fehlt in unserer Politik und Regierung. Man hat es bei dem abgelaufenen Uraine-Gipfel gesehen: Bei uns war viel Tam-Tam und wenig Substanz, viel Ideologie und wenig Handwerkliches. Kein Wunder. Merz ist eine absolute Niete, mit viel Emotion und glänzender Rhetorik, aber wenig Substanz und Grütze. Solange er mit offener Russophobie herumtönt, kann man ihn als Staatsmann und Politiker nicht ernst nehmen und er wird auch international nicht ernst genommen. Die Rumpfeuropäer Macron und Starmer zählen nicht. Das sind genau solche Schwachköpfe wie unser Kanzler. Wir können bloß noch auf Trump hoffen und darauf vertrauen, dass er die Zwischenwahlen im nächsten Jahr erfolgreich übersteht. Denn, wenn er die im Sack hat, können sich unser Politnieten warm anziehen. Dann gibt es ein Endspiel, wo Trump die Regeln diktiert. Im Übrigen ist Macron ebenso wie der Brite bald Geschichte und Merz wird zurückgetreten...

Hans Süßenguth-Großmann | Do., 18. Dezember 2025 - 15:11

was Sache ist, aber wer hört es, der es hören sollte? Man baut Hindernisse für einen Friedensplan auf, den die USA und Russland verabredet haben und glaubt man bekommt noch was Besseres. Aber es wird beim Glauben bleiben. Ich habe mir kürzlich den "Hase im Rausch" rezitiert von Eberhard Esche, ein DDR-Klassiker, angehört und mir fällt dazu ein, die EU Oberen und Oberinnen sind solche berauschten Hasen.

Thomas Veit | Do., 18. Dezember 2025 - 15:32

schon länger nicht mehr so wirklich dolle..., (linksgrünwoke) HALTUNG ist wesentlich wichtiger, auf praktisch allen wesentlichen politischen und zunehmend auch wirtschaftlichen Ebenen...

PS: nur die Finanzbehörde ist 'wirkliche Realität'...

