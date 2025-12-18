- „Wir sprechen viel über Haltung, aber zu wenig über Realitäten“
Der Berliner Ukraine-Gipfel hat international Aufmerksamkeit erregt. Im Interview spricht der Sicherheitsexperte Oberst a.D. Ralph Thiele über politische Symbolik ohne Substanz - und die Risiken eines Konflikts, der kaum zu Ende gedacht ist.
Oberst a.D. Ralph Thiele ist Vorsitzender der Politisch-Militärischen Gesellschaft in Berlin. Er diente unter anderem im Planungsstab des Verteidigungsministers, im Private Office des Nato-Oberbefehlshabers sowie als Direktor an der Führungsakademie der Bundeswehr. Thiele ist Herausgeber des Buches „Hybrid Warfare“ (2021).
