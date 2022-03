Die deutschen Medien überschlagen sich gerade in Erstaunen darüber, dass Polen, Slowaken und Ungarn sich unbegrenzt solidarisch mit den aus der Ukraine Flüchtenden zeigen. Waren es nicht erst vor wenigen Jahren ihre Länder gewesen, die sich einer gerechten Verteilung von Flüchtlingen in der EU mit aller Macht entgegengestammt hatten? Haben nicht Polen und Ungarn rechtspopulistische Regierungen an die Macht gewählt, die Menschenrechte mit Füßen treten und Rassismus sozusagen zur Staatsräson gemacht haben? Und schotten sich nicht beide Länder mit einer hässlichen Chinesischen Mauer aus Stacheldraht gegen die ab, die in Europa Schutz suchen?

Jetzt, plötzlich, ist alles anders. Aus der kriegsgebeutelten, von Putin überfallenen Ukraine strömen die Menschen zu Hunderttausenden in die Staaten am Ostrand der EU – und werden dort so herzlich empfangen wie vor sieben Jahren die Syrer am Münchner Hauptbahnhof. Woher kommt diese plötzliche Welle der Solidarität?